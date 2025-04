La caiguda de Jesús Cintora: 'Malas Lenguas' marca mínim d'audiències a La 2

Mentre que les audiències donen bones notícies per a Javier Ruiz a 'Mañaneros 360', Jesús Cintora no té la mateixa sort a La 2. 'Malas Lenguas' va arribar fa dues setmanes amb bons resultats, encara que a poc a poc el programa ha anat perdent adeptes. Malgrat seguir per sobre dels resultats anteriors de la franja, el programa de Jesús Cintora ha caigut a mínim en audiències aquest dimecres 23 d'abril.

Recordem que, durant les seves dues hores d'emissió, 'Malas Lenguas' amb Jesús Cintora ofereix una anàlisi detallada de titulars, declaracions i imatges. Utilitza eines de fact-checking combinades amb entreteniment per desmuntar notícies falses. En aquesta cerca d'arguments contra els bulos i la desinformació juga un paper estructural VerificaRTVE, amb la seva pròpia secció.

D'aquesta manera, aquest dimecres 23 d'abril, 'Malas Lenguas' de Jesús Cintora ha marcat mínim en audiències, baixant per primera vegada del 3% de quota de pantalla. L'espai ha marcat un 2,9% i 218.000 seguidors, encara que està quatre dècimes per sobre de la mitjana de La 2 en el dia. Com és habitual, el més vist al canal de RTVE ha estat 'Cifras y Letras' amb un gran 5,4% i 650.000 televidents.

Cal destacar que 'Malas Lenguas' ha anat perdent audiència a poc a poc. En el seu salt en solitari a La 2, després de la seva estrena en simulcast, va marcar un estupend 3,8% de quota i 308.000 fidels. Des de llavors ha marcat un 3,5% de share, un 3,1%, després va pujar lleugerament a un 3,3% el dilluns, mentre que el dimarts ja es va conformar amb un 3%. D'aquesta manera, aquest dimecres ha baixat una dècima més, fins al seu mínim en solitari a La 2.

En la competència, 'El Diario de Jorge' s'ha mantingut en el doble dígit amb un bon 10,3% i 681.000 espectadors, pujant al 13,3% en el públic femení des de Telecinco. Pel que fa a 'Y ahora Sonsoles', ha liderat la seva franja amb un 10,7% i 732.000 seguidors des d'Antena 3. A més, 'Más Vale Tarde' també ha destacat en audiències amb un 7,2% i 482.000 a laSexta.