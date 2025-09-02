Macabra troballa a Espanya: Troben el cos sense vida d’un home en una caravana
Un home ha estat trobat sense vida dins d’una caravana aparcada a Sant Antoni, a Eivissa
Un home de 66 anys ha estat trobat mort a l'interior d'una caravana estacionada a Sant Antoni, a l'illa d'Eivissa. El descobriment va tenir lloc aquest dilluns al matí, després de l'avís de diversos veïns preocupats per la manca d'activitat al vehicle, on residia el difunt.
La caravana es trobava aparcada a la zona de Sa Casilla. Segons ha confirmat la Guàrdia Civil, l'avís es va rebre cap a les 10:00 hores. Quan els agents van arribar al lloc, van trobar el cos de l'home estirat sobre un sofà dins del vehicle.
Troben el cos sense vida d'un home en una autocaravana
El cadàver ja presentava un estat avançat de descomposició. Un fet que fa pensar que la mort s'hauria produït setmanes enrere, possiblement al mes de juliol. Van ser els mateixos veïns qui van donar la veu d'alarma.
Segons relaten, feia dies que no veien moviment als voltants del vehicle, ni senyals de vida per part de l'home. La preocupació va anar creixent fins que finalment van decidir comprovar què passava. En acostar-se, van descobrir que alguna cosa no anava bé.
La Guàrdia Civil es va encarregar de fer una primera inspecció del lloc. En aquest examen inicial no es van trobar signes aparents de violència, per la qual cosa tot apunta a una mort natural. No obstant això, serà l'autòpsia la que confirmarà amb exactitud les causes de la defunció.
A causa de l'estat del cos i a les petites dimensions de la caravana, va ser necessària la intervenció dels bombers per poder treure el cadàver. L'extracció es va dur a terme després de la corresponent autorització judicial per a l'aixecament.
El succés ha causat un fort impacte entre els veïns, que no amaguen la seva consternació. Molts lamenten que una persona gran pugui morir en solitud, sense que ningú se n'adoni durant tant de temps.
El cas continua obert mentre s'esperen els resultats de l'autòpsia, que ajudaran a aclarir les causes exactes de la mort. La investigació segueix en marxa, tot i que, de moment, no s'han trobat indicis que facin pensar en una mort violenta.
El que ha passat en aquesta caravana de Sant Antoni deixa una sensació amarga a la comunitat. Tot i que no es van trobar signes de violència, el fet que la defunció passés desapercebuda durant tant de temps evidencia la vulnerabilitat de moltes persones.
Més notícies: