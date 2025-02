Nit tràgica: troben en les últimes hores els cadàvers de 2 homes a Málaga i Logroño

El matí d'aquest diumenge ha començat amb dues males notícies a Espanya. Hem tingut una nit tràgica en què s'han trobat els cossos sense vida de dos homes en diferents punts del país. Els successos, ocorreguts a Manilva (Màlaga) i Logronyo, han generat commoció, mentre les autoritats investiguen les circumstàncies de ambdues morts.

Troballa al Port de La Duquesa, Màlaga

Els serveis d'emergència van rescatar a la matinada el cos sense vida d'un home al Port de La Duquesa, a Manilva (Màlaga). Segons el Servei 112 Andalusia, la troballa es va produir minuts abans de les 4:30 hores, quan una trucada al 1-1-2 va alertar sobre la presència del cadàver a l'aigua.

Efectius del Servei d'Extinció d'Incendis i Salvament van aconseguir recuperar el cos i traslladar-lo a terra ferma. Els sanitaris només van poder certificar la seva defunció. De moment, no han transcendit dades sobre la identitat de l'home ni les circumstàncies en què es va poder produir la seva mort.

Des de la sala coordinadora del 112 Andalusia, es va mobilitzar el Consorci Provincial de Bombers, la Guàrdia Civil i la Policia Local.

Un desaparegut trobat sense vida al riu Ebre

D'altra banda, a Logronyo, la Policia Nacional ha confirmat aquest diumenge la localització del cadàver d'un home de 64 anys, desaparegut des de la nit de dissabte.

Van ser els seus familiars qui van alertar les autoritats després de perdre el seu rastre. Això va portar la Policia a establir un dispositiu de cerca i anàlisi. El matí d'aquest diumenge, els equips d'emergència van trobar un cos al riu Ebre. Després de les primeres comprovacions, s'ha confirmat que correspon amb el desaparegut.

El difunt tenia domicili a Logronyo i era natural de La Rioja. De moment, es desconeixen les causes de la mort, i serà l'autòpsia la que determini el que ha ocorregut.

Investigacions en marxa

Ambdues troballes han generat gran commoció, i les forces de seguretat continuen investigant per esclarir el que ha succeït. Les pròximes hores seran clau per determinar si aquestes morts es deuen a causes accidentals o si hi ha altres factors involucrats.

Espanya es desperta amb dos tràgics successos en diferents punts del país. Això ha deixat en suspens les comunitats i les famílies dels difunts, que esperen respostes sobre el que ha ocorregut en aquesta fatídica matinada.