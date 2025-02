Un altre tiroteig a mitjanit encén les alarmes a Terrassa

Catalunya s'ha tornat a despertar amb una notícia preocupant. Un altre tiroteig a la província de Barcelona ha obligat els Mossos d'Esquadra a obrir una nova investigació. En aquesta ocasió, els fets han ocorregut la passada mitjanit al carrer del Besòs de Terrassa, al barri de les Arenes, Can Montllor i la Grípia.

Segons han confirmat fonts policials, un home va resultar ferit després de rebre dos trets en plena carrer. La víctima, que va ser assolida a la cama, es troba en estat greu, encara que la seva vida no corre perill.

Els fets: trets en plena carrer i fugida dels atacants

L'avís del tiroteig va arribar al 112 a les 23:51 hores del divendres. Segons les primeres informacions, l'agressió es va produir durant una disputa amb diverses persones, que després d'obrir foc, van fugir ràpidament del lloc sense deixar rastre.

Els equips d'emergència van traslladar el ferit a un hospital proper, on es troba ingressat. Mentrestant, la policia catalana ha obert una investigació per esclarir els fets i trobar els responsables. De moment, no s'han produït detencions, encara que els Mossos estan recopilant proves i testimonis que ajudin a identificar els agressors.

Una escalada de violència: segon tiroteig en dos dies

Aquest nou tiroteig a Terrassa arriba poc després d'un altre succés similar ocorregut en una altra ciutat de la província de Barcelona, a Badalona. En aquest cas, dos clans d'ètnia gitana, els Baltasares i els Peludos, van protagonitzar un enfrontament armat a la zona nord de Barcelona.

El conflicte entre ambdues famílies hauria començat hores abans a l'Hospital del Mar, on es va registrar un altercat. Ja al lloc del tiroteig, els agents van trobar al terra beines i projectils, la qual cosa indica que es van disparar almenys dos carregadors. Encara que en aquest cas no hi va haver víctimes, la por entre els veïns ha anat en augment, ja que molts van trucar a emergències després de sentir les detonacions.

Preocupació creixent per la inseguretat

Aquests episodis de violència han tornat a generar preocupació en la població, especialment a la província de Barcelona, on s'han produït diversos incidents similars en els últims mesos. La policia continua treballant per identificar els responsables d'ambdós tiroteigs i evitar que l'escalada de tensió derivi en nous enfrontaments.