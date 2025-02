Un nou tiroteig enmig de la nit fa saltar les alarmes a Badalona

La violència entre clans a l'àrea metropolitana de Barcelona torna a encendre les alarmes. A la matinada d'aquest divendres, el barri de Sant Roc, a Badalona, ha estat escenari d'un nou tiroteig entre dues famílies enfrontades.

Aquest se suma a molts altres episodis de tensió a la ciutat. Si bé encara s'estan investigant els fets, fonts policials han confirmat que no hi ha ferits. Això sí, segons indica El Caso, ara mateix hi ha un gran desplegament policial a la zona.

Un tiroteig entre dos clans enfrontats encén les alarmes

El tiroteig d'aquest matí ha estat protagonitzat per dos clans d'ètnia gitana, els Baltasares i els Peludos. Es tracta de dos grups coneguts a la zona nord de Barcelona pels seus enfrontaments previs. Segons les primeres informacions, el conflicte hauria començat hores abans a l'Hospital del Mar, on ambdues famílies haurien tingut un altercat.

Encara no es coneixen detalls sobre el motiu de la disputa. El que està clar és que la tensió es va traslladar fins als carrers de Sant Roc, on els trets van ressonar a primera hora. Els Mossos d'Esquadra han pres el barri i han iniciat una investigació per esclarir els fets.

Al lloc del tiroteig s'han trobat beines i projectils a terra, cosa que indica que s'han disparat, almenys, dos carregadors. Si bé no hi ha víctimes, la por entre els veïns ha augmentat, i molts d'ells van trucar al 112 després de sentir les detonacions.

La policia tem que pugui haver-hi represàlies

Les forces de seguretat han intensificat la seva presència a la zona per evitar nous trets o possibles represàlies entre els clans. Aquest tiroteig se suma a altres incidents recents a l'àrea metropolitana, com el cas ocorregut al barri de la Mina fa unes setmanes. En aquest cas les coses van ser pitjors, ja que es van disparar més de 150 trets en un enfrontament similar.

Malgrat els esforços de les autoritats per pacificar aquests barris, la realitat és que els conflictes entre clans continuen generant tensió. De moment, no s'han realitzat detencions relacionades amb aquest últim tiroteig. Els Mossos d'Esquadra continuen treballant per esclarir el que ha succeït i evitar que la violència s'estengui.