Una jove humilia una àvia en una residència a Guadalajara: 'Més morta que viva'

Indignació a les xarxes socials després de la difusió d’un vídeo gravat per una empleada d’una residència de gent gran. A les imatges, una jove es grava mirant a càmera, mentre fa comentaris humiliants sobre una resident en situació de vulnerabilitat. Els fets han tingut lloc en un centre de gent gran de la localitat d’Azuqueca de Henares, a la província de Guadalajara.

La treballadora, que estava cobrint una substitució per vacances, no va dubtar a burlar-se de l’anciana. Així, va assegurar que "està més morta que viva" i que li fa "molt mal rotllo" donar-li el sopar. A més, va arribar a comparar la situació amb l’escena d’una pel·lícula de terror.

Les xarxes socials esclaten després de la difusió de les imatges

Les reaccions de condemna no van trigar a arribar. A les xarxes socials, molts han expressat el seu rebuig absolut davant d’aquest acte de deshumanització. "Pocavergonya" i "monstre sense cor" són alguns dels qualificatius que s’han llegit en resposta al vídeo.

Molts internautes lamenten que això passi en un sector on l’empatia i el respecte són fonamentals. I és que és incomprensible que hi hagi persones incapaces de mostrar la més mínima sensibilitat cap als residents. Davant la magnitud de l’escàndol, la direcció del centre ha actuat amb contundència.

Només tenir coneixement dels fets, es va obrir un expedient disciplinari a la treballadora. A més, de manera immediata, es va procedir al seu acomiadament, segons han indicat des de la residència. Fa la casualitat que l’empleada havia estat contractada al juny per cobrir una substitució temporal, per la qual cosa no formava part de l’equip fix de la residència.

Denúncia per vexacions presentada davant la policia

A més, la residència ha decidit anar més enllà davant la magnitud de l’escàndol i ha presentat una denúncia davant la Guàrdia Civil. En aquesta, acusa la jove de presumptes vexacions, per les quals haurà de respondre davant la justícia. La direcció del centre també ha contactat amb la família de l’anciana afectada per informar-los del que ha passat i mostrar-los el seu suport incondicional.

Així mateix, es va remetre un comunicat a les famílies de tots els residents explicant les mesures adoptades. Amb tot, des del centre asseguren que han fet tot el possible perquè aquesta persona no torni a posar un peu a la residència.

El centre ha traslladat el que ha passat tant a l’Ajuntament d’Azuqueca com a la Conselleria de Benestar Social. Des del consistori han rebut suport davant d’aquesta lamentable situació. "Tots els professionals de la residència estem consternats i agraïm les mostres de suport", assenyalen en el comunicat.

Finalment, la direcció de la residència va voler deixar clar que l’actuació d’aquesta treballadora és un cas aïllat. És a dir, que no representa en absolut el compromís i la dedicació amb què la resta de l’equip cuida la gent gran. "Fa molt que ens dediquem en cos i ànima a l'atenció i estima, i no permetrem que aquesta situació taqui la nostra feina", conclouen.