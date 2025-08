Enorme tragèdia a Màlaga: mor una nena de 3 anys ofegada en una piscina

La tarda d'ahir, dilluns 4 d'agost, va acabar en tragèdia a la província de Màlaga. Una nena de tres anys va perdre la vida després d'ofegar-se a la piscina d'un habitatge a Alhaurín de la Torre. Els fets van tenir lloc a la zona de Taralpe, una urbanització coneguda per les seves residències familiars.

L'alerta es va rebre passades les 19:15 hores. Diverses trucades al telèfon d'emergències 112 advertien que una menor s'estava ofegant. Ràpidament, es van mobilitzar els serveis sanitaris i les forces de seguretat.

Els sanitaris del 061 van acudir al lloc amb urgència. Malgrat tots els esforços, no van poder salvar la vida de la petita. La nena ja havia mort quan els equips mèdics van arribar al lloc dels fets.

La investigació està en marxa

Fins a l'habitatge també s'hi van desplaçar agents de la Guàrdia Civil. El cos policial ha obert una investigació per esclarir les causes exactes de la mort. Per ara, es desconeix com es va produir l'accident.

La Policia Local d'Alhaurín de la Torre també va acudir al lloc, tot i que finalment no va intervenir en l'operatiu. Diversos mitjans han assenyalat que la família de la menor és d'origen holandès. Pero no està clar si es trobaven de vacances o si tenen una residència d'estiu a la zona.

Aquest tràgic succés ha commocionat els veïns de Taralpe i tota la localitat. La notícia ha reactivat el debat sobre la seguretat a les piscines privades, especialment en habitatges amb menors.

Un estiu negre a les piscines de Màlaga

La mort d'aquesta nena de tres anys eleva a tres el nombre de menors morts a piscines a la província de Màlaga en el que portem d'estiu. El primer cas va tenir lloc el passat 2 de juny a Mijas, on un nen de 12 anys va morir ofegat en una piscina privada.

Només unes setmanes després, el 24 de juny, un nen de quatre anys va perdre la vida a la urbanització La Alquería, també a Mijas. En aquest cas, el menor va caure accidentalment a una bassa d'aigua situada a l'habitatge.

Per ara, la investigació sobre el succés d'Alhaurín de la Torre segueix en curs. La Guàrdia Civil intentarà esclarir si hi va haver alguna fallada en les mesures de seguretat. Mentrestant, la família i la comunitat intenten afrontar el dur cop d'aquesta pèrdua irreparable.