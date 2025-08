Un pilot i el fill de 13 anys: els 2 morts en estavellar-se una avioneta a Mallorca

Tràgic desenllaç a l'accident aeri ocorregut aquest dissabte davant el port de Sóller, a Mallorca. Aquest diumenge, la Guàrdia Civil ha confirmat la localització dels cossos sense vida dels dos ocupants de l'avioneta que es va estavellar a la mar.

Segons ha informat la Guàrdia Civil, al voltant de les 13:00 hores, els especialistes del Grup Especial d'Activitats Subaquàtiques (GEAS) van recuperar els cossos. Un pilot i el seu fill de 13 anys.

En aquest operatiu també hi han participat Emergències, Salvament Marítim (SASEMAR), Armada, Exèrcit de l'Aire i Guàrdia Civil. Els cossos van ser traslladats posteriorment al port de Sóller.

Un pilot amb àmplia experiència i el seu fill de 13 anys, les víctimes

Les víctimes són un pilot nord-americà de 60 anys, exmilitar amb una àmplia trajectòria en caces F-18 i F-14 embarcats en portaavions, i el seu fill, de només 13 anys. El pilot residia actualment a Alemanya, on treballava com a pilot comercial, tot i que passava llargues temporades a Mallorca, on tenia una segona residència.

Era habitual que durant les seves estades a l'illa fes vols de lleure a bord de la seva pròpia avioneta. Una Harmon Rocket biplaça de matrícula nord-americana, dissenyada per a acrobàcies aèries i capaç d'assolir velocitats de fins a 300 km/h.

Restes de l'avioneta localitzades la nit de dissabte

La recerca de les víctimes es va intensificar a última hora de dissabte, després que es trobessin restes de l'aeronau flotant a la mar. Va ser a uns 100 metres de la línia de costa, davant el far del port de Sóller. Va ser després d'aquest descobriment quan es va desplegar un dispositiu de recerca subaquàtica durant el matí d'aquest diumenge.

L'accident es va produir dissabte a la tarda, poc després de les 20:00 hores, després que l'aeròdrom de Binissalem rebés un senyal de socors “mayday”. El pilot havia enlairat aquell mateix dia al matí, fent diversos vols en solitari sobre la zona de Sóller. Després d'una pausa al migdia, va tornar a enlairar-se al voltant de les 18:00 hores, en aquesta ocasió acompanyat pel seu fill.

La investigació segueix oberta

Els cossos ja es troben a disposició de l'autoritat judicial, mentre prossegueixen les tasques d'anàlisi de les restes de l'aeronau. L'avioneta havia passat una revisió mecànica recentment, cosa que descarta, de moment, fallades tècniques evidents.

Les autoritats investiguen ara les causes de l'accident, tot i que no es descarta cap hipòtesi. La Guàrdia Civil ha assenyalat que l'anàlisi de les restes de l'aparell i la informació obtinguda dels testimonis seran claus.