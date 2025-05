Tràgic: Mor un nadó de 20 mesos en ser oblidat pel seu pare al cotxe a Andalusia

Un nadó de tan sols 20 mesos ha mort després de ser oblidat dins d'un cotxe estacionat a ple sol a Linares, Jaén. El menor estava sota la tutela d'una família d'acollida i va romandre diverses hores dins del vehicle sense que ningú se n'adonés. Finalment, va ser la mare qui es va adonar del que havia passat i va donar la veu d'alarma a les autoritats.

El presumpte culpable del tràgic succés seria el pare d'acollida del nadó, un home de 72 anys. Aquest va ser detingut per la Policia Nacional com a presumpte responsable d'homicidi imprudent. Encara que portava el nadó a la guarderia cada dia, en aquesta ocasió tot indica que se li va oblidar el petit al cotxe, provocant el fatal desenllaç.

L'oblit fatal que ha acabat en tragèdia

Segons la Policia Nacional, l'home solia portar el nen a la seva cadira de cotxe a la guarderia cada matí. Ara bé, aquest dimarts, per raons desconegudes, es va endur el menor al cotxe i el va deixar dins, sense baixar-lo ni portar-lo al centre. El vehicle estava aparcat al carrer Pintor El Greco, una via molt transitada, segons informa El Confidencial.

Hores després, la mare va anar a recollir el nen a la guarderia i, com que no el va trobar allà, va començar a preocupar-se. En tornar a l'habitatge, el pare es va adonar que havia oblidat el nadó dins del cotxe. El vehicle tenia els vidres tintats, dificultant que qualsevol pogués veure el menor i reaccionar a temps per salvar la vida del petit.

Després de descobrir la situació, la família va alertar immediatament als serveis d'emergència, que es van desplaçar fins al lloc amb rapidesa. Els professionals van intentar realitzar maniobres de reanimació al lloc, però lamentablement no van aconseguir salvar la seva vida. El decés va ser certificat al mateix lloc, deixant consternats a tots els presents.

La policia obre una investigació sobre el que ha succeït

La mare va quedar en estat de shock després de conèixer la tràgica notícia, per la qual cosa va ser atesa ràpidament pel servei d'emergències 112 per rebre suport psicològic. El cos del menor va ser traslladat a l'Institut de Medicina Legal.

Allà se li practicarà l'autòpsia, per determinar amb més exactitud les causes del decés. Quant a l'home, va quedar detingut a l'espera de passar a disposició judicial.