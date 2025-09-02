Tragèdia a Espanya: Dos joves morts i dos més ferits després de bolcar el seu vehicle
Quatre adolescents —dos nois i dues noies d'entre 17 i 19 anys— s'han vist implicats en un aparatós accident
Quatre joves, dos nois i dues noies d'entre 17 i 19 anys, han patit un greu accident de matinada a Okondo (Àlaba). Un dels joves ha mort al lloc i l'altre hores després. Per altra banda, les noies han resultat ferides, una d'elles de gravetat.
L'accident ha tingut lloc cap a la 1:00 hores a la carretera A‑3632, a l'altura d'Okondo. El turisme, amb els quatre ocupants a bord, ha xocat contra el voral, ha sortit de la calçada i ha bolcat. Els dos nois han quedat atrapats i han hagut de ser rescatats.
Els dos morts tenien entre 17 i 19 anys
Els equips sanitaris presents han practicat maniobres de reanimació cardiopulmonar. Un dels nois no ha sobreviscut tot i els esforços i el segon ha mort poc després a l'hospital. Les dues noies han estat evacuades a centres mèdics.
Una d'elles es troba en estat greu, mentre que sobre l'altra no s'han ofert detalls sobre el seu estat actual. L'alcalde d'Okondo, Jon Escuza, ha expressat el seu profund dolor pel succés:
"Aquest accident ha estat un cop duríssim per a tot el poble. Estem consternats, rebentats". Afegint que decretarà tres dies de dol oficial, col·locarà les banderes a mig pal i suspendrà qualsevol acte oficial durant aquest temps.
Escuza ha subratllat que unit està el municipi. Okondo és "un poble petit, familiar i força unit", i ha assenyalat que coneixia tots els joves. A més, amb un d'ells tenia una relació personal i li tenia una gran estima perquè era molt bona persona.
També ha destacat que l'altre noi mort també ho era. Ha reconegut que desconeix si tornaven a casa en aquell moment. Un fet que per a ell no té rellevància, i ha valorat la commoció general: "Tots els veïns estan fets pols amb el que ha passat".
Les noies estan ferides de gravetat
El tram de l'A‑3632 ha estat tallat al trànsit fins a primera hora del matí, quan s'ha aixecat el tall després de finalitzar les tasques de neteja i auxili. Les autoritats continuen amb les indagacions per determinar les causes de l'accident.
Aquesta tragèdia en sòl alabès colpeja amb força una comunitat que avui plora la pèrdua de dos dels seus joves. El dolor s'estén entre les famílies, els amics i tot el municipi, profundament afectat pel que ha passat.
