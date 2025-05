Crit desesperat del pare de Bernardino, el nen de 4 anys desaparegut: ‘Estic...’

La desaparició del Bernardino, un nen de només quatre anys, ha commocionat Molina de Segura (Múrcia). Des del passat divendres 2 de maig, el petit està en parador desconegut, una situació que té en suspens la seva família, especialment el seu pare, que també es diu Bernardino.

Bernardino va ser presumptament sostret per la seva mare, Andrea, qui té una ordre d'allunyament vigent contra el pare per episodis de maltractament. La complexa situació ha portat el pare del Bernardino a concedir una entrevista, on relata la seva desesperació i demana ajuda per trobar el nen.

La preocupació d'un pare que tem per la vida del seu fill

Bernardino, el pare, expressa amb sinceritat a El Español com se sent: “Estic fatal. Estimo el meu fill i sé que ell també m'estima”. Als seus 35 anys, s'enfronta a una situació que mai va imaginar quan va decidir separar-se d'Andrea, una dona amb qui va compartir vuit anys de relació marcada per la violència.

“A mi em maltractava”, afirma sense embuts. Recorda que el juliol de 2024 va rebre una forta mossegada a l'espatlla que el va obligar a acudir a l'hospital. Aquest episodi va ser el detonant per denunciar, però no l'únic, ja que assegura que les agressions eren freqüents.

En l'entrevistarevela que la custòdia del nen està assignada legalment al pare, mentre que la mare només té dret a visitar-lo en caps de setmana alterns. No obstant això, la mare no va complir amb el lliurament del menor el passat diumenge 4 de maig, cosa que va marcar l'inici de l'alerta per sostracció parental. “Ella ho tenia planificat”, assegura Bernardino, convençut que la decisió de no tornar el seu fill no va ser espontània.

Un cas de violència vicària i una denúncia arxivada

El pare narra que la mare del petit va perdre la custòdia després de ser condemnada per maltractament en l'àmbit familiar. La sentència li va imposar una pena de presó de 7 mesos i 15 dies i una ordre d'allunyament de 500 metres respecte a Bernardino pare, durant altres dos anys. Malgrat això, la situació ha derivat en una sostracció parental que ha posat en alerta tota la comunitat i les autoritats.

Bernardino assegura que la mare ha presentat denúncies falses amb la intenció de fer-li mal. “Em va trucar la Policia per dir-me que tenia una citació perquè la meva exparella em va denunciar per un delicte de maltractament físic contra el meu fill”, explica.

No obstant això, la jutgessa va arxivar el cas després de revisar vídeos que demostraven que les acusacions eren infundades. Aquesta experiència ha deixat el pare en estat de màxima alerta i amb por per la integritat del seu petit, especialment perquè en diverses ocasions ha observat morats en Bernardino. “Per Setmana Santa, la meva parella se'l va quedar cinc dies per les vacances i el meu fill va perdre dos quilos de pes”, relata.

La família paterna, juntament amb els professors del Col·legi Los Olivos i el suport de la comunitat de Molina de Segura, manté la recerca activa del petit Bernardino. L'última pista apunta a Callosa de Ensarriá, un petit poble alacantí on podrien estar familiars materns. “Ella és una persona agressiva”, lamenta Bernardino, qui apel·la a la col·laboració ciutadana perquè el seu fill torni sa i estalvi.