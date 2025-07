Tragèdia a Catalunya: 2 morts i 6 ferits després d'un incendi en un club nocturn

Gran tragèdia a Espanya aquest dissabte. Un incendi en un club nocturn a Catalunya ha posat fi a la vida de dues persones i ha deixat sis ferits lleus. El succés ha tingut lloc aquest matí a Bellpuig, una localitat a la província de Lleida. De moment, els Mossos d'Esquadra es troben investigant les causes de l'incendi.

2 morts i 6 ferits en un club nocturn de Bellpuig

A les 09:30, els Bombers de la Generalitat han rebut una alerta sobre un incendi en un local situat a l'Avinguda de Lleida de Bellpuig. Tractant-se d'un immoble de tres plantes, les autoritats ràpidament han activat un operatiu d'extinció de gran escala, compost per una vintena d'efectius. El dispositiu de resposta ha inclòs set camions d'aigua, una autoescala i tres vehicles de coordinació i comandament.

En arribar al lloc, els bombers han trobat que l'incendi ja estava completament desenvolupat a la planta baixa de l'edifici. Algunes persones han aconseguit sortir del local a temps, però s'informava de la presència d'almenys dues persones atrapades a l'interior. Després d'una intervenció ràpida, els bombers han aconseguit localitzar-les i evacuar les víctimes. Malauradament, s'ha confirmat que ambdues persones havien perdut la vida.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha actuat amb celeritat davant la gravetat de la situació. Ha desplegat un total de quatre ambulàncies i dos helicòpters medicalitzats per assistir les víctimes. En total, sis persones han estat ateses, totes amb ferides de caràcter lleu. Tres han estat traslladades al CUAP de Mollerussa, mentre que les altres han estat evacuades a l'Hospital Arnau de Vilanova per rebre atenció mèdica especialitzada.

Malgrat la rapidesa de la resposta, la tragèdia ha deixat un balanç de víctimes mortals que ha consternat la comunitat local i les autoritats de Catalunya. La policia i els serveis mèdics continuen amb les investigacions per determinar la causa exacta del sinistre.

La presència de diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra al lloc de l'incendi ha estat crucial per a l'inici de les investigacions. Els agents s'encarreguen ara de les tasques judicials i han començat a recopilar proves per esclarir les circumstàncies que van originar el foc. Tot i que en un primer moment no s'han confirmat les causes exactes de l'incendi, les autoritats han assegurat que es tracta d'una tragèdia de gran magnitud que requerirà d'una anàlisi detallada.