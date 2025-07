Almenys 19 morts i 100 ferits després d'estavellar-se un avió a Bangladesh

Aquest dilluns, un tràgic accident aeri a la capital de Bangladesh, Dacca, ha deixat almenys 19 morts i més de 100 ferits. Per raons que encara s'investiguen, un avió de la Força Aèria de Bangladesh s'ha estavellat contra una escola al nord-oest de la ciutat.

L'aeronau es trobava realitzant un vol d'entrenament, quan ha patit un problema inesperat. El succés ha tingut lloc al migdia, quan l'aeronau de combat F7 BGI, de fabricació xinesa, ha caigut sobre un campus escolar.

Almenys un centenar de ferits i 19 morts a Bangladesh

Segons les autoritats del país asiàtic, l'avió ha impactat contra els edificis del campus escolar Milestone. En aquests moments, es calcula que hi ha almenys 19 morts, la majoria estudiants. Més de 100 persones han resultat ferides, de les quals almenys 50 han estat hospitalitzades.

Les primeres informacions apunten que molts dels afectats són alumnes del centre educatiu, que es trobava en plena activitat. Un estudiant ha explicat als mitjans que l'avió ha caigut a prop de la zona on s'impartia una classe d'anglès a infants petits. En aquest sentit, ha assegurat que molts alumnes, però també professors, han resultat ferits.

Els equips de rescat han arribat ràpidament al lloc de l'accident i han començat a treure les víctimes d'entre la runa. Els sanitaris han evacuat moltes víctimes en lliteres, tot i que la situació s'ha tornat realment caòtica. Mentrestant, un equip de rescatadors està treballant per localitzar persones atrapades entre les restes de l'edifici.

Gran commoció a tot el país

El cap del govern provisional, el premi Nobel de la Pau Muhammad Yunus, ha expressat el seu profund pesar i tristesa per aquest accident. A través del seu compte a X, ha expressat que es tracta d'un "moment de profund dolor per a tota la nació"







Les autoritats locals han promès investigar les causes de l'accident, tot i que encara no s'ha precisat la raó del xoc de l'avió. El F-7 BGI, un caça de fabricació xinesa, és un dels més utilitzats per les Forces Aèries de Bangladesh. Per ara, no hi ha una hipòtesi clara sobre què pot haver passat per desembocar en aquest tràgic desenllaç.

Les autoritats no descarten que es tracti d'una fallada mecànica, un error humà o un problema relacionat amb les condicions del vol. La caiguda de l'avió ha estat un dels accidents aeris més greus al país en els darrers anys.

A més, ha tingut lloc tan sols unes setmanes després d'un altre succés tràgic. El 12 de juny, un avió, en aquell cas de passatgers, es va estavellar amb 242 persones a bord a Ahmedabad (Índia), camí a Londres. Tan sols una persona va aconseguir sobreviure miraculosament, ja que la resta dels passatgers van morir a l'instant.