Ja se sap qui és el jove tirotejat a plena llum del dia al centre de Barcelona

Dimarts a la tarda, una ràfega de trets va sacsejar el cor de l'Eixample de Barcelona. Va passar al número 200 del carrer Consell de Cent, a plena llum del dia. Un jove desconegut va ser abatut a trets al portal de l'edifici, davant la mirada atònita de veïns i vianants.

Ara, segons mitjans balcànics com Informer, hem sabut que la víctima seria Filip Knežević, un serbi de 36 anys i membre del clan mafiós Kavački. Tot i que els Mossos d'Esquadra no han confirmat la identitat, fonts policials especialitzades en crim internacional donen per molt probable aquesta hipòtesi. L'execució s'emmarcaria en una guerra violenta entre els clans balcànics Kavački i Škaljari, assegura Crónica Global.

Filip Knežević, un conegut en els cercles criminals

Knežević no era un desconegut per a les autoritats. El seu nom apareix vinculat a l'assassinat el 2020 de dos membres del clan rival, Alan Kožar i Damir Hadžić, a l'illa grega de Corfú. Va actuar juntament amb altres membres de la seva banda després de rebre instruccions del conegut mafiós Veljko Belivuk.

Les autoritats sèrbies van interceptar comunicacions que afirmaven que Knežević i un altre implicat van entrar il·legalment a Grècia per a executar els seus objectius. També figura en un tiroteig ocorregut el 2018 a Podgorica, que va deixar ferida una dona del grup rival. Des de llavors, romania fugit de la justícia i vivia a la clandestinitat.

Dimarts, poc abans de les 16.30 hores, Knežević va ser tirotejat quan tornava al seu domicili a Barcelona. Segons les primeres dades, l'atacant li va disparar almenys vuit vegades.

Quatre projectils van impactar la víctima: tres al pit i un al cap, segons dades recollides per Crónica Global. El sicari va fugir i la Policia va activar immediatament el protocol d'homicidis.

Barcelona, nou focus del crim organitzat

Tot i que la identitat encara no s'ha confirmat oficialment, la hipòtesi d'una revenja mafiosa pren cada cop més força. Barcelona ja havia estat assenyalada com a refugi de caps internacionals. El passat 2024, segons la Policia Nacional, van ser detinguts a la ciutat dos líders del clan Kavački buscats per diversos països per assassinat, segrest i tràfic d'armes.

La capital catalana s'ha convertit en una base estratègica per a aquestes organitzacions, que aprofiten l'anonimat que ofereix una gran ciutat europea. També a Lloret de Mar es va detenir fa mesos un sicari anomenat “Jaguar”, vinculat al mateix entorn criminal.

Els veïns de l'edifici on vivia Knežević amb prou feines sabien res sobre ell. Alguns pensaven que era espanyol, i ningú semblava conèixer el seu passat. Metropoli Abierta detalla que el crim va passar al seu propi portal, cosa que indica que era seguit de prop pels seus enemics.

La investigació és ara en mans de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos. Els investigadors intenten confirmar la seva identitat i, sobretot, qui va ordenar l'assassinat. Mentrestant, el "crim de Consell de Cent" torna a posar Barcelona al punt de mira del crim organitzat internacional.