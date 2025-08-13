Tragedia en España: muere una niña de 6 años tras ser atropellada por una ambulancia

Una tragedia tuvo lugar ayer, martes 12 de agosto, en el centro de Valencia alrededor de las 17 horas. Una niña de tan solo seis años perdió la vida tras ser atropellada por una ambulancia en la plaza de San Agustín, uno de los puntos más concurridos de la ciudad. El suceso, que ha conmocionado a vecinos y transeúntes, se produjo cuando la pequeña cruzó la calzada con el semáforo en rojo para peatones.

El vehículo sanitario circulaba en dirección a la calle San Vicente Mártir. Según algunos testigos, la menor salió repentinamente de entre unos contenedores, lo que redujo drásticamente la visibilidad del conductor.

Pese a que la ambulancia iba a velocidad reducida, el impacto fue inevitable. La madre de la niña, que caminaba junto a ella, trató de advertir al conductor agitando los brazos, pero la menor acabó siendo arrollada.

La menor entró en parada cardiorrespiratoria tras el fuerte impacto

El conductor, perteneciente a la empresa Civera, giró la vista hacia la acera donde se encontraba la madre, sin llegar a percatarse de la presencia de la menor. Cuando la niña ya había rebasado la parte derecha del vehículo, las ruedas del lateral izquierdo la alcanzaron, causándole lesiones muy graves.

Inmediatamente, los técnicos sanitarios que iban a bordo, junto a una patrulla de la Policía Autonómica que pasaba por el lugar, iniciaron maniobras de reanimación. Durante casi dos horas, los equipos médicos intentaron estabilizarla. La pequeña entró en parada cardiorrespiratoria hasta en cuatro ocasiones, según señalan desde Las Provincias.

Dos ambulancias del SAMU y agentes de la Policía Local, Nacional y de la Generalitat acudieron al lugar. La tensión era máxima entre los presentes. Familiares de la menor, visiblemente afectados, aguardaban noticias. La madre, desconsolada, permanecía sentada en el suelo, apoyada en un vehículo.

Acabó perdiendo la vida en el hospital

Finalmente, sobre las 19 horas, la niña fue trasladada al Hospital La Fe de Valencia en una operación custodiada por patrullas policiales. Allí, los sanitarios solo pudieron confirmar su fallecimiento. El dolor entre los familiares era evidente.

Fuentes policiales indicaron que la ambulancia circulaba de forma correcta y que el conductor no tuvo opción de evitar el atropello. Las primeras pesquisas apuntan a que la menor se soltó de la mano de su madre y se adelantó, cruzando la calle sin poder detenerla.

La unidad de Policía Judicial de Tráfico investiga las circunstancias exactas del suceso. Las cámaras de tráfico habrían registrado el momento del accidente, lo que permitirá analizar cada detalle.