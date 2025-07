Tragèdia a Catalunya: mor un nen de 2 anys en ser oblidat dins d’un vehicle a ple sol

La calor intensa que s'està vivint a Catalunya s'ha cobrat una nova víctima en una tragèdia que ha commogut tota Espanya. Un menor d'edat, d'uns dos anys, ha mort aquest dimarts a l'interior d'un vehicle estacionat al carrer dels Manyans a Valls, Tarragona.

Els equips d'emergència s'han desplaçat ràpidament al lloc dels fets. Tanmateix, lamentablement, els seus intents per salvar la vida del petit no han tingut èxit. Les primeres informacions apunten que la família del menor l'havia deixat tancat de manera accidental a l'interior del vehicle, un fet que ha resultat fatal.

Mor un menor oblidat dins d'un vehicle

A les 15:06 hores, els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís de l'emergència i s'han dirigit al lloc amb urgència. A la seva arribada, han aconseguit treure el nen del cotxe, però la situació ja era crítica. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) s'ha encarregat de la reanimació de la víctima, però després de diversos intents fallits, s'ha certificat la seva mort.

El succés ha causat un gran dolor i consternació a la comunitat local i a tota Catalunya. El pare del menor està sent assistit pels equips psicològics del SEM. Però la tragèdia ha deixat una empremta inesborrable en la seva vida i en la de tota la seva família.

La policia local de Valls també està investigant el cas per aclarir els detalls del succés. Tot semblaria indicar que la víctima ha perdut la vida per l'elevada temperatura que havia assolit el vehicle a ple sol. Tanmateix, caldrà esperar els informes forenses per aclarir la causa exacta de la mort del menor.

La calor extrema, un factor fatal

Aquest tràgic esdeveniment recorda el risc que representa deixar menors dins d'un vehicle, especialment els dies de calor intensa. La temperatura dins d'un cotxe pot superar ràpidament els 50 graus, cosa que crea un entorn perillós per a qualsevol persona, especialment per als infants, que són més vulnerables als cops de calor.

El cas de Valls no és aïllat. I és que, durant aquest mes de juny, un dels més calorosos que es recorden, només a Catalunya han mort 43 persones a conseqüència de les altes temperatures.