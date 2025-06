Mor una treballadora de neteja municipal a Catalunya: l’onada de calor, possible causa

Aquest diumenge s'ha donat a conèixer a Espanya la mort d'una dona a Barcelona. Un cas que podria estar directament relacionat amb la intensa onada de calor que travessa el país. La víctima, una treballadora del servei de neteja municipal, hauria perdut la vida aquest dissabte després de completar la seva jornada laboral al carrer, en les hores més càlides del dia.

Segons han informat mitjans com El País i Betevé, la dona va treballar durant la tarda al districte de Ciutat Vella, al barri del Raval. En tornar al seu domicili, es va desplomar i va morir.

Des de l'Ajuntament de Barcelona han confirmat els fets i han anunciat l'obertura d'una investigació per esclarir què ha passat. Han traslladat el seu condol a la família i entorn de la difunta.

Una possible víctima de la calor extrema

Tot i que encara no hi ha una confirmació oficial sobre la causa de la mort, una de les principals hipòtesis és la d'un cop de calor. Les circumstàncies apunten que la mort podria estar relacionada amb l'exposició prolongada al sol durant el seu torn de feina. Aquest va ser just en les hores centrals del dia, quan es registraven temperatures extremadament altes.

El cas ha reactivat la preocupació per l'exposició de treballadors essencials a condicions climàtiques extremes, especialment en entorns urbans i sense una protecció tèrmica adequada. Des de sindicats i organitzacions socials ja s'ha reclamat una revisió urgent de les condicions laborals durant episodis de calor extrema.

L'onada de calor no dona treva a Catalunya

Des d'aquest dissabte, Espanya pateix una nova onada de calor que està elevant els termòmetres per sobre dels 40 °C en múltiples regions. Catalunya és una de les comunitats més afectades per aquesta situació.

Protecció Civil ha mantingut activada l'alerta del pla Procicat per onada de calor. Ha anunciat que aquesta s'estendrà almenys fins dimecres, un dia més del que inicialment estava previst.

Durant aquest diumenge, se superen els 40 °C en zones de l'interior de l'Ebre, Camp de Tarragona, Ponent, interior de Girona i punts de l'Empordà. I tot i que per dilluns s'espera una lleu baixada tèrmica a l'Ebre, les altes temperatures podrien intensificar-se en àrees del prelitoral central i a la província de Tarragona.

Un tràgic recordatori de l'impacte del clima extrem

La mort d'aquesta treballadora posa rostre a les conseqüències més greus de les onades de calor. Planteja una urgent reflexió sobre els protocols de prevenció i seguretat laboral davant fenòmens climàtics extrems cada cop més freqüents. Mentre s'espera el resultat de la investigació, la ciutadania i les institucions miren amb preocupació com l'emergència climàtica ja deixa un impacte en vides humanes.