Tragèdia a Còrdova: Mor un nen de 3 anys després de caure accidentalment a una piscina

La localitat de Lucena, a Còrdova, ha estat escenari d'una dura tragèdia. Un nen de només tres anys ha mort després d'haver patit un accident domèstic. El petit va caure a una piscina privada fa dues setmanes i, tot i que va ser atès ràpidament, les lesions van ser massa greus.

L'accident va tenir lloc en una propietat privada situada en una zona perifèrica del municipi, allunyada del nucli urbà. El nen, que jugava a l'exterior, va caure accidentalment a la piscina. Segons les autoritats locals, els serveis d'emergència van arribar ràpidament al lloc després de rebre l'avís i van traslladar el menor a un hospital proper.

El petit feia dies que estava ingressat a l'hospital

Després de ser traslladat d'urgència a l'Hospital Reina Sofia de Còrdova, el petit va romandre ingressat durant diversos dies, lluitant per la seva vida. Malgrat els esforços mèdics, no va aconseguir superar les greus seqüeles que va tenir arran de la caiguda, i aquest passat dilluns, la seva família va rebre la punyent notícia de la seva mort.

L'Ajuntament de Lucena es va fer ressò de la tragèdia a través de les xarxes socials, transmetent el seu condol a la família del nen. En el seu missatge, van expressar el seu dolor per la pèrdua d'un veí tan jove, destacant la tristesa que ha envaït la comunitat local.

Una pèrdua molt dolorosa a Lucena

El succés ha generat una profunda consternació a la localitat, que lamenta la prematura pèrdua d'un nen que havia format part de la seva comunitat. En el seu missatge de condol, l'Ajuntament de Lucena no només va expressar el seu suport a la família, sinó que el consistori també va retre homenatge al petit, que ja ha estat acomiadat pels seus éssers estimats.

“Dia molt trist per a Lucena. Des de l'Ajuntament de Lucena expressem el nostre dolor per la mort del nostre veí, un nen de només 3 anys a qui hem acomiadat. A la seva família enviem el nostre sincer condol. Descansa en pau, petit”, va publicar l'Ajuntament de Lucena a X —abans Twitter—.

Enmig del dolor, els veïns de Lucena s'han unit per donar suport a la família per aquesta tragèdia que ha deixat sense alè. La commoció pel tràgic accident continua sent palpable, i els veïns continuen plorant la pèrdua d'un nen que no va poder superar les seqüeles de la seva caiguda.