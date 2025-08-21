Tragèdia a Espanya: mor una dona de 54 anys després de ser envestida per un camió
Una veïna de Logronyo, de 54 anys, va morir aquest dilluns després d’un accident de trànsit ocorregut a l’autovia A-12
Nova tragèdia a les carreteres. Una dona de 54 anys, veïna de Logronyo, ha perdut la vida aquest dilluns en un greu accident de trànsit a l'A-12. Els fets es van produir a l'altura de Torres del Riu, a Navarra, i en el mateix succés, un home ha resultat ferit.
El sinistre va tenir lloc al quilòmetre 69,5 de l'autovia del Camí de Santiago. Segons ha informat el Govern de Navarra, l'accident va ocórrer quan un camió va col·lidir contra un turisme que, per causes que s'investiguen, es trobava aturat al voral.
Mor una dona de 54 anys després d'un terrible accident
L'avís es va rebre a les 12:02 hores al centre de gestió d'emergències de SOS Navarra. En aquest context, es va mobilitzar un ampli dispositiu per atendre la situació. Fins al lloc s'hi van desplaçar efectius de bombers, una ambulància medicalitzada i un helicòpter.
En concret, hi van participar agents de Seguretat Ciutadana d'Estella, de l'àrea de Seguretat Viària i de la Brigada d'Atestats de Pamplona. Seran aquests últims els encarregats d'esclarir què va passar perquè el vehicle estigués aturat al voral i com es va produir l'impacte.
Malgrat la ràpida intervenció dels serveis d'emergència, no es va poder fer res per salvar la vida de la conductora del turisme. L'altre ocupant del cotxe, un home de 62 anys, va ser atès pels sanitaris al lloc i va resultar ferit.
La investigació continua oberta. De moment, es desconeixen les causes que van portar el vehicle a aturar-se al voral. Tampoc ha transcendit la identitat dels implicats més enllà de l'edat i el lloc de residència de la víctima mortal.
Aquest nou accident torna a posar el focus en la seguretat a la carretera. L'A-12 és una via molt transitada, especialment a l'estiu, per la seva connexió entre Navarra i La Rioja.
Des de les autoritats s'insisteix a extremar la precaució, sobretot en zones on no és habitual aturar-se, com els vorals. El tràgic succés ha generat consternació a la zona, i són molts els qui lamenten una nova víctima a les carreteres espanyoles.
