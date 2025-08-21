Tragedia en España: muere una mujer de 54 años tras ser arrollada por un camión

Nueva tragedia en las carreteras. Una mujer de 54 años, vecina de Logroño, ha perdido la vida este lunes en un grave accidente de tráfico en la A-12. Los hechos se produjeron a la altura de Torres del Río, en Navarra, y en el mismo suceso, un hombre ha resultado herido.

El siniestro tuvo lugar en el kilómetro 69,5 de la autovía del Camino de Santiago. Según ha informado el Gobierno de Navarra, el accidente ocurrió cuando un camión colisionó contra un turismo que, por causas que todavía se investigan, se encontraba detenido en el arcén.

Muere una mujer de 54 años tras un terrible accidente

El aviso se recibió a las 12:02 horas en el centro de gestión de emergencias de SOS Navarra. En este contexto, se movilizó un amplio dispositivo para atender la situación. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de bomberos, una ambulancia medicalizada y un helicóptero.

En concreto, participaron agentes de Seguridad Ciudadana de Estella, del área de Seguridad Vial y de la Brigada de Atestados de Pamplona. Serán estos últimos los encargados de esclarecer qué ocurrió para que el vehículo estuviera parado en el arcén y cómo se produjo el impacto.

A pesar de la rápida intervención de los servicios de emergencia, no se pudo hacer nada por salvar la vida de la conductora del turismo. El otro ocupante del coche, un hombre de 62 años, fue atendido por los sanitarios en el lugar y resultó herido.

La investigación continúa abierta. Por el momento, se desconocen las causas que llevaron al vehículo a detenerse en el arcén. Tampoco ha trascendido la identidad de los implicados más allá de la edad y el lugar de residencia de la víctima mortal.

Este nuevo accidente vuelve a poner el foco en la seguridad en carretera. La A-12 es una vía muy transitada, especialmente en verano, por su conexión entre Navarra y La Rioja.

Desde las autoridades se insiste en extremar la precaución, sobre todo en zonas donde no es habitual detenerse, como los arcenes. El trágico suceso ha generado consternación en la zona, y son muchos los que lamentan una nueva víctima en las carreteras españolas.