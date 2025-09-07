Tragèdia a Castelló: un jove de 20 anys mort i 5 ferits en un accident a la CV-21
El tràgic sinistre ha tingut lloc aquest diumenge a primera hora del matí en el terme municipal de l'Alcora
Jornada tràgica la d'aquest diumenge, 7 de setembre de 2025, a les carreteres espanyoles. Un jove de 20 anys ha perdut la vida després de patir un accident a la carretera CV-21, al seu pas per l'Alcora, a Castelló. El sinistre ha commocionat aquesta localitat valenciana, de poc més de 10.000 habitants.
A més del jove mort, altres cinc persones d'edats molt similars han resultat ferides de gravetat. Segons ha informat el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU), el sinistre s'ha produït al voltant de les 08:15 hores.
Un cotxe en què viatjaven 6 persones surt de la carretera a l'Alcora
Per causes que encara s'estan investigant, un vehicle en què viatjaven els sis joves va sortir de la via. El cotxe, amb capacitat per a cinc places, transportava sis ocupants, fet que ha estat confirmat per la Subdelegació del Govern a Castelló.
Segons La SER, si bé no està confirmat oficialment, tot apunta que els joves tornaven de les festes de l'Alcora quan es va produir l'accident. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació per determinar les causes del succés.
Pel fort impacte, un dels ocupants del vehicle, un home, va morir a l'acte. Els cinc ferits restants van ser evacuats a diferents hospitals de la província en funció de la gravetat de les seves lesions.
En primer lloc, tres ferits van ser evacuats a l'Hospital General de Castelló (HGC). Es tracta d'un noi amb una ferida oberta a la cama i contusions i un altre jove amb un traumatisme cerebral. La tercera evacuada és una noia que presentava contusions a la paret abdominal.
Les altres dues víctimes han estat traslladades a l'Hospital La Plana de Vila-real. Es tracta d'un noi amb una fractura de tíbia i d'un altre amb múltiples contusions. D'entre els cinc ferits, els 3 de més gravetat han ingressat a la Unitat de Cures Intensives (UCI).
La Guàrdia Civil investiga les circumstàncies del sinistre
La Guàrdia Civil manté oberta la investigació per esclarir les causes de l'accident. Entre les hipòtesis es consideren la velocitat, una possible distracció al volant i l'excés d'ocupants al vehicle. Parlem de dos factors que podrien haver influït en la pèrdua de control.
La tragèdia ha commocionat els veïns de l'Alcora, especialment en el marc de les seves festes locals. I és que el sinistre ha tingut lloc en ple desenvolupament de l'ambient festiu en aquesta localitat castellonenca. Avui, la localitat es tenyeix de dol per la pèrdua d'un jove i la delicada situació dels seus companys, que lluiten per la seva recuperació.
Unes hores després d'aquest accident, a l'autovia C-32, un autobús ple de passatgers també ha sortit de la via. L'autocar, en què viatjaven al voltant de 70 persones, va caure per un terraplè, deixant múltiples ferits. Segons els serveis d'emergència, aquest segon sinistre ha deixat un total de 3 ferits de gravetat.
Més notícies: