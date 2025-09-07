Múltiples ferits després de bolcar un autobús ple de passatgers a la C-32 al Maresme
L'incident ha tingut lloc al voltant de les 12.22 hores i els Bombers han intervingut amb un total de 14 dotacions
Gran ensurt aquest diumenge, 7 de setembre, a l'autopista C-32, després de bolcar un autobús ple de passatgers. Segons les primeres informacions, el sinistre ha tingut lloc al quilòmetre 127 de la via, al seu pas per Santa Susanna, al Maresme. El vehicle, a l'interior del qual hi viatjaven unes 70 persones de nacionalitat francesa, ha sortit de la via i ha caigut per un talús.
El succés ha tingut lloc poc després de les 12.20 hores de la tarda. Després de rebre l'avís per accident, ocorregut en direcció a Barcelona, un total de 14 dotacions dels Bombers de la Generalitat s'han mobilitzat. També diverses ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i efectius policials.
Els passatgers de l'autobús aconsegueixen sortir pel seu propi peu de l'interior
Afortunadament, la majoria dels passatgers han aconseguit sortir pel seu propi peu de l'autocar, segons indica el Servei Català de Trànsit (SCT). Posteriorment, han escalat a peu el talús, fins a tornar al nivell de la calçada, cap a on es dirigien els serveix d'emergència.
El succés ha obligat a tallar dos carrils de la via esmentada, de manera que només un ha estat disponible per circular. Per la seva banda, els Bombers han assistit els afectats i han revisat l'interior del vehicle i els voltants. Així, s'ha descartat que hi hagués més víctimes d'aquest aparatós sinistre que hagin pogut passar inadvertides en un primer moment.
Almenys 53 passatgers ferits, 3 d'ells de caràcter greu
Segons han indicat des del SEM, a les 14.00 constaven un total de 53 persones ateses pels sanitaris a causa d'aquest accident. Dues presentaven ferides de caràcter greu i han estat traslladades a l'Hospital Germans Tries i Pujol de Badalona. Un altre ferit greu, per part seva, ha estat evacuat a l'hospital de Mataró, on també s'ha ingressat a un ferit lleu.
El SEM ha intervingut amb 5 ambulàncies, 2 helicòpters medicalitzats i un equip conjunt de sanitaris i bombers. A més, ha indicat que "hi ha altres recursos mobilitzats pendents de confirmació", per la qual cosa el desplegament de medis sanitaris és més gran. Amb tot, s'ha activat un dispositiu de suport psicològic del SEM en el poliesportiu de la Pineda.
