Tragedia en España: un joven de 20 años muerto y 5 heridos en un accidente en la CV-21

Trágica jornada la de este domingo, 7 de septiembre de 2025, en las carreteras españolas. Un joven de 20 años ha perdido la vida tras sufrir un accidente en la carretera CV-21, a su paso por Alcora, en Castellón. El siniestro ha conmocionado a esta localidad valenciana, de poco más de 10.000 habitantes.

Además del joven fallecido, otras cinco personas de edades muy similares han resultado heridas de gravedad. Según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), el siniestro se ha producido alrededor de las 08:15 horas.

Un coche en el que viajaban 6 personas se sale de la carretera en Alcora

Por causas que aún se están investigando, un vehículo en el que viajaban los seis jóvenes se salió de la vía. El coche, con capacidad para cinco plazas, transportaba a seis ocupantes, lo que ha sido confirmado por la Subdelegación del Gobierno en Castellón.

Según La SER, unque no está confirmado oficialmente, todo apunta a que los jóvenes regresaban de las fiestas de Alcora cuando se produjo el accidente. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para determinar las causas del suceso.

Debido al fuerte impacto, uno de los ocupantes del vehículo, un varón falleció en el acto. Los cinco heridos restantes fueron evacuados a distintos hospitales de la provincia en función de la gravedad de sus lesiones.

En primer lugar, tres heridos fueron evacuados al Hospital General de Castellón (HGC). Se trata de un chico con una herida abierta en la pierna y contusiones y otro joven con un traumatismo cerebral. La tercera evacuada es una joven que presentaba contusiones en la pared abdominal.

Las otras dos víctimas han sido trasladadas al Hospital La Plana de Villarreal. Se trata de un chico con una fractura de tibia y de otro con múltiples contusiones. De entre los cinco heridos, los 3 de mayor gravedad han ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

La Guardia Civil investiga las circunstancias del siniestro

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer las causas del accidente. Entre las hipótesis se barajan la velocidad, una posible distracción al volante y el exceso de ocupantes en el vehículo. Hablamos de dos factores que habrían podido influir en la pérdida de control.

La tragedia ha conmocionado a los vecinos de Alcora, especialmente en el marco de sus fiestas locales. Y es que el siniestro ha tenido lugar en pleno desarrollo del ambiente festivo en esta localidad castellonense. Hoy, la localidad se tiñe de luto por la pérdida de un joven y la delicada situación de sus compañeros, que luchan por su recuperación.

Unas horas después de este accidente, en la autovía C-32, un autobús lleno de pasajeros también se ha salido de la vía. El autocar, en el que viajaban alrededor de 70 personas, cayó por un terraplén, dejando múltiples heridos. Según los servicios de emergencia, este segundo siniestro ha dejado un total de 3 heridos de gravedad.