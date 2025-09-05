'Fet pols i força fotut': Un amic de Daniel Sancho encén totes les alarmes
L'impacte del temps a la presó: el visible deteriorament físic de Daniel Sancho després de dos anys empresonat a Tailàndia
Han passat dos anys des que Daniel Sancho va ser condemnat per l'assassinat del cirurgià colombià Edwin Arrieta. El xef, de 31 anys, continua complint condemna en una presó de màxima seguretat a Surat Thani, al sud del país asiàtic.
Mentre continua a l'espera que els recursos judicials avancin, confia a aconseguir una sortida del penal o el seu trasllat a Espanya. Paral·lelament, han sortit a la llum nous detalls sobre la seva vida actual i el seu estat dins la presó.
Un amic de Daniel Sancho encén totes les alarmes
El seu advocat, Marcos García-Montes, assegura que el seu estat general és bo, tant en l'àmbit físic com mental. "Està fantàstic" i "molt bé", afirma, assenyalant que manté una rutina de comunicació estable amb el seu entorn més proper.
"Els dilluns i els dijous parla amb mi, els dimecres amb el seu pare i els dimarts amb un amic psicòleg. Tanmateix, ells poden canviar el dia en funció del que tinguin", va explicar el lletrat a Vanitatis.
Aquestes converses solen fer-se per videotrucada, amb una durada de fins a una hora i mitja. "Li deixen fer i dir el que vulgui, sense censura. Es veu darrere d'ell els funcionaris al seu aire, estan tan tranquils mentre fem la videotrucada, no intervenen".
Així ha canviat Daniel Sancho després de dos anys entre reixes
A més del contacte familiar i legal, Daniel manté una relació constant amb un psicòleg nord-americà, amic personal, que l'acompanya emocionalment. "Va estar amb ell des que van llegir la sentència, l'ha acollit sempre", va detallar l'advocat.
Tanmateix, hi ha veus que contradiuen la imatge que es projecta des de la defensa. Un amic proper de Sancho, en converses a Fiesta, va donar una altra versió. "Fa poc vaig parlar amb ell per videotrucada".
"Estava una mica fet pols i el vaig veure força fotut, i força prim i amb la cara com d'espant constant. Ell està amb força més gent a la cel·la", va relatar. Actualment, gran part del temps del xef el dedica a escriure les seves memòries.
"Està escrivint un llibre, sé que explicarà una mica com està vivint ell tot això i bé el que ell opina. Jo sé que també va escriure una carta a la germana i als pares d'Edwin", va explicar aquesta mateixa font.
Mentre l'entorn de Daniel Sancho insisteix que manté l'ànim i una rutina estable, altres veus properes reflecteixen una realitat més dura. Entre trucades, escrits personals i el pas del temps, el fill de Rodolfo Sancho intenta trobar una certa estabilitat.
Més notícies: