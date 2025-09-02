Enorme ensurt a Espanya: dos ferits greus després d’un aparatós accident a l'N-121-A
Dos homes, de 37 i 48 anys, han patit lesions aquest dimarts després d'implicar-se en un sinistre viari
Dos homes, de 37 i 48 anys, han resultat ferits aquest dimarts en un accident de trànsit. El sinistre ha tingut lloc a primera hora del matí a l'N-121-A, a l'altura del municipi navarrès de Bera.
L'accident ha tingut lloc al punt quilomètric 67,4 d'aquesta via. Segons ha informat el Govern de Navarra, l'avís als serveis d'emergència s'ha produït a les 6:19 hores. L'accident ha consistit en una col·lisió frontolateral entre dos vehicles.
Dos homes de 37 i 48 anys han resultat ferits a causa del terrible xoc
A conseqüència de l'impacte, un dels conductors, un home de 48 anys, ha quedat atrapat dins del vehicle. A causa de la gravetat de la col·lisió, ha estat necessària la intervenció dels bombers per al seu rescat.
Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat els bombers del parc d'Oronoz. També hi han acudit personal mèdic de guàrdia, una ambulància de suport vital bàsic i efectius de la Policia Foral i la Guàrdia Civil.
El conductor que havia quedat atrapat ha estat alliberat pels bombers i posteriorment traslladat a l'hospital de Sant Sebastià. Per la seva banda, l'altre implicat, de 37 anys, ha estat evacuat a l'hospital d'Irun.
Tots dos presenten politraumatismes a conseqüència del greu xoc. Per ara, romanen sota supervisió mèdica, ja que el seu estat segueix en observació i el seu pronòstic és reservat.
Fins al moment, no ha transcendit l'estat de les víctimes afectades
L'accident ha provocat retencions en el tram afectat de l'N-121-A durant les tasques de rescat i neteja de la via. No s'han facilitat més detalls sobre les causes del sinistre, que estan sent investigades pels agents desplaçats al lloc.
L'N-121-A és una carretera amb un historial preocupant d'accidents. Aquest nou succés torna a posar sobre la taula la necessitat d'extremar la precaució en aquesta via. Especialment en hores de poca visibilitat o més trànsit.
Les autoritats han recordat la importància de respectar els límits de velocitat i mantenir l'atenció al volant. A més, han agraït la ràpida actuació dels serveis d'emergència, que ha permès atendre amb celeritat els ferits i restablir la circulació ràpidament.
Més notícies: