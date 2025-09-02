Tragedia en España: Dos jóvenes muertos y dos más heridos tras volcar su vehículo

Cuatro jóvenes, dos chicos y dos chicas entre 17 y 19 años, han sufrido un grave accidente de madrugada en Okondo (Álava). Uno de los jóvenes ha fallecido en el lugar y el otro horas después. Por otro lado, las chicas han resultado heridas, una de ellas de gravedad.

El siniestro ha ocurrido sobre la 1:00 horas en la carretera A‑3632, a la altura de Okondo. El turismo, con los cuatro ocupantes a bordo, ha chocado contra el arcén, ha salido de la calzada y ha volcado. Los dos chicos han quedado atrapados y han tenido que ser rescatados.

Los dos fallecidos tenían entre 17 y 19 años

Los equipos sanitarios allí presentes han practicado maniobras de reanimación cardiopulmonar. Uno de los chicos no sobrevivido a pesar de los esfuerzos y el segundo ha fallecido poco después en el hospital. Las dos chicas han sido evacuadas a centros médicos.

Una de ellas permanece en estado grave, mientras que sobre la otra no se han ofrecido detalles sobre su estado actual. El alcalde de Okondo, Jon Escuza, ha expresado su profundo dolor por el suceso:

"Este accidente ha sido un palo gordísimo para todo el pueblo. Estamos consternados, reventados". Añadiendo que decretará tres días de luto oficial, colocará las banderas a media asta y suspenderá cualquier acto oficial durante ese tiempo.

Escuza ha subrayado lo unido que es el municipio. Okondo es "un pueblo pequeño, familiar y bastante unido", y ha señalado que conocía a todos los jóvenes. Además, con uno de ellos tenía una relación personal y le tenía gran aprecio porque era muy buena persona.

También ha destacado que el otro chico fallecido también lo era. Ha reconocido que desconoce si regresaban a casa en ese momento. Un hecho que para él no tiene relevancia, y ha puesto en valor la conmoción general: "Todos los vecinos están hechos polvo con lo ocurrido".

Las chicas están heridas de gravedad

El tramo de la A‑3632 ha sido cortado al tráfico hasta primera hora de la mañana, cuando se ha levantado el corte tras finalizar las tareas de limpieza y auxilio. Las autoridades continúan con las indagaciones para determinar las causas del accidente.

Esta tragedia en suelo alavés golpea con fuerza a una comunidad que hoy llora la pérdida de dos de sus jóvenes. El dolor se extiende entre las familias, los amigos y todo el municipio, profundamente afectado por lo ocurrido.