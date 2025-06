Tragèdia a Màlaga: 4 morts, un d'ells policia, després d’una persecució a l’A-7

Tragèdia aquesta passada matinada a l'autovia A-7, al seu pas per la localitat de Torremolinos, a Màlaga. Una persecució policial de pel·lícula ha acabat amb un total de quatre morts, entre ells un agent de la Policia Nacional. Aquest va perdre la vida després de col·lidir amb un cotxe en què viatjaven tres suposats delinqüents, que haurien assaltat una farmàcia minuts abans.

Els fets van tenir lloc a les 5:30 hores, quan la policia va detectar els autors d'un robatori mitjançant el mètode conegut com a "allunatge". Els lladres havien utilitzat un cotxe per xocar la façana de la farmàcia i així accedir a l'establiment. Després de l'avís, efectius policials van començar la persecució que va acabar en tragèdia.

Una persecució policial acaba en accident mortal a l'A-7

La persecució es va iniciar a la zona est de Màlaga capital, on els tres delinqüents fugien després del robatori. Circulant en sentit contrari per l'A-7, intentaven escapar de les forces policials. Durant el recorregut, els agents van arribar a perdre de vista els assaltants, complicant l'operació per detenir-los amb seguretat.

Finalment, el vehicle de gran cilindrada en què viatjaven els lladres va col·lidir contra un turisme, conduït per un policia nacional, informa Cadena Ser. L'impacte va ser tan fort que ambdós cotxes van acabar envoltats de flames. Les autoritats van confirmar que els morts són els tres presumptes assaltants i el policia conductor de l'altre vehicle, un subinspector de 48 anys.

L'acció conjunta de la Policia Nacional i la Policia Local va ser immediata. Els agents van intentar controlar la situació i prestar ajuda, però la gravetat de l'accident va ser extrema des del primer moment. Les flames van dificultar les tasques de rescat i evacuació dels ferits.

Investigació de la Guàrdia Civil en marxa

Els Bombers dels parcs de Churriana, Carretera de Cadis i Central van acudir al lloc per excarcerar els ocupants del cotxe dels lladres. Malgrat els seus esforços, els tres ja havien mort. El conductor de l'altre vehicle va ser tret de l'interior per agents de la Policia Local, però també va perdre la vida a causa de la força de l'impacte i l'incendi.

S'ha confirmat que dins el vehicle utilitzat pels lladres es van trobar eines que havien estat robades del parc municipal de bombers. Tot aquest material va quedar completament calcinat després de l'incendi que va seguir a l'impacte. Les imatges de les càmeres de la Direcció General de Trànsit (DGT) seran clau per reconstruir la seqüència exacta del que va passar.

A més dels Bombers i la Policia Local i Nacional, la Guàrdia Civil i els serveis mèdics també van participar en els treballs d'emergències. La Guàrdia Civil va ajudar en les primeres investigacions, però finalment la Policia Nacional va assumir la responsabilitat del cas.