Commoció a València per la sobtada mort de Carlos, un jove de només 16 anys

Un jove de 16 anys va morir durant la matinada de divendres a dissabte, 31 de maig, després de caure d'un mur de quatre metres d'alçada. L'accident es va produir a la zona d'oci de la Marina de València, a prop de l'edifici Veles e Vents. Els fets van passar al voltant de les 00.20 hores, moment en què es va donar l'avís d'alarma al 112.

El menor, identificat com a Carlos P., va patir un fort traumatisme cranioencefàlic a conseqüència de la caiguda. Tot i que va ser atès ràpidament pels serveis sanitaris i traslladat a l'Hospital Clínic de València, no li van poder salvar la vida. La Policia Nacional considera que es tracta d'un accident sense participació de tercers.

La investigació apunta que va ser una caiguda accidental

L'avís va arribar al Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU), que va mobilitzar de seguida un equip mèdic. El jove va ser estabilitzat al lloc dels fets abans de ser traslladat d'urgència a l'hospital més proper. Malauradament, hores més tard, es va confirmar la seva mort.

La caiguda va tenir lloc en un punt elevat del passeig marítim, molt freqüentat per joves en horari nocturn. El mur des d'on va caure Carlos tenia una alçada aproximada de quatre metres. Segons fonts policials, tot apunta que va ser un accident.

Les primeres hipòtesis ja han estat confirmades tant per la Policia Nacional com per la Policia Local. En aquest sentit, no s'han trobat indicis de baralla, imprudència d'altres ni aldarulls. La caiguda va ser accidental, segons les declaracions recollides pels agents.

L'entorn del jove ha rebut la notícia amb incredulitat i dolor. El noi estudiava al col·legi Germans Maristes de València, on era molt estimat. La seva mort ha generat una onada de missatges de suport a la família a les xarxes socials.

El col·legi i els seus companys s'acomiaden del Carlos amb emoció

El centre educatiu va publicar un comunicat ple d'emoció a les seves xarxes socials. “La comunitat educativa sempre et recordarà amb afecte, pel teu somriure en el dia a dia”, van assenyalar. També van afegir que l'alumne deixa “un llegat als nostres cors”.

Com a mostra de dol, el col·legi va suspendre un partit de futbol sala que s'havia de celebrar dissabte. L'encontre estava programat al pavelló esportiu Javier Claver Maristas. La decisió es va prendre com a senyal de respecte i suport a la família.

“Volem acompanyar amb el cor els seus éssers estimats en aquests moments de dolor”, van afegir des del col·legi. “Que el Senyor els concedeixi consol, fortalesa i pau en aquesta difícil pèrdua”. Les respostes al missatge han estat nombroses i emotives.

La mort d'aquest jove ha provocat una profunda commoció a València. La ciutat encara no assimila la pèrdua d'una vida tan jove en un fet tan tràgic com inesperat.