Commoció a Espanya: Ibai i Mikel, els joves esportistes que han mort tràgicament

Espanya està de dol per la tràgica pèrdua de dues joves promeses del ciclisme. Un accident ha posat fi a les vides d'aquests esportistes i ha deixat en pausa la de tots els que els estimaven. El succés ha commocionat tota la comunitat ciclista del país i ha deixat sense consol els qui van tenir la sort de conèixer-los.

Ibai Hoyos, de 19 anys i de Vitòria, i Mikel Regil, de 20, d'Altsasu, van morir diumenge en un accident a la localitat burgalesa d'Espinosa de los Monteros. La notícia ha estat confirmada per la Federació Alavesa de Ciclisme, que ha expressat el seu profund pesar per la pèrdua. El succés va tenir lloc al quilòmetre 10 de la carretera BU-570.

Per causes que es desconeixen, el vehicle en què viatjaven cinc joves va sortir de la via i va caure per un vessant de més de 200 metres. Regil conduïa el cotxe en el moment de l'accident, mentre que Hoyos es trobava al seient central del darrere. Tots dos van morir a l'acte a causa de la violència de l'impacte.

Més ocupants al cotxe sinistrat

A més de les dues víctimes mortals, altres tres ocupants del vehicle, tots ells d'entre 18 i 20 anys, van resultar ferits. Dos d'ells es troben en estat crític i van ser traslladats a centres hospitalaris en helicòpter i una UVI mòbil, respectivament. El tercer ferit presenta un estat menys greu i va ser portat en una ambulància de suport vital bàsic.

Els dos pacients més greus estan ingressats al Complex Assistencial de Burgos i a l'Hospital de Cruces de Bizkaia. Segons ha transcendit, els cinc joves tornaven als seus domicilis després d'haver assistit al ral·li d'Hoznayo, a Cantàbria. L'accident ha generat una enorme consternació tant en el món de l'esport com a les comunitats d'origen dels afectats.

Uns coneguts esportistes

Ibai Hoyos i Mikel Regil havien defensat l'any passat els colors de l'equip Electro AlaBesa. Per això des de la Federació Alabesa de Ciclisme han lamentat profundament la seva pèrdua. "El pilot alabès està avui trencat de dolor", afirmen.

Per la seva banda, la Federació Basca de Ciclisme també ha expressat el seu condol. "Volem fer arribar el nostre més sentit condol a les famílies i amistats d'Ibai Hoyos i Mikel Regil", han escrit. El món del ciclisme i l'esport espanyol han perdut dos joves amb un futur prometedor.