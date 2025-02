Tragèdia a Catalunya: mor una dona després de quedar atrapada en l'incendi d'un pis

Un incendi registrat a la matinada d'aquest diumenge a La Pineda, Vila-seca, ha deixat una víctima mortal i tres persones ferides. El foc s'ha desfermat en un edifici d'apartaments situat al carrer Alfredo Kraus, mobilitzant un ampli operatiu d'emergències.

Desplegament d'emergències per sufocar l'incendi

L'incendi s'ha declarat al voltant de les quatre de la matinada en un immoble de cinc plantes. Davant la magnitud del succés, s'han desplaçat al lloc set dotacions dels bombers, equipades amb camions cisterna, autoescales i un vehicle de coordinació.

També hi han acudit diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Local, així com diverses ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Fins al moment, es desconeixen les causes de l'incendi.

Els bombers han confinat una dotzena de veïns a les plantes superiors de l'edifici per evitar l'exposició al fum. A més, han rescatat tres persones que havien quedat atrapades als balcons, ja que la densa fumera els impedia sortir per les escales.

Una víctima mortal i tres ferits

Quan els equips d'emergència han aconseguit accedir a la quarta planta, han trobat el cos sense vida d'una dona de 92 anys. La víctima no ha pogut sobreviure a la inhalació de fum. D'altra banda, tres persones han resultat ferides.

Després del que ha passat, han estat ateses al lloc pels sanitaris del SEM. Posteriorment, han estat traslladades a l'Hospital Santa Tecla de Tarragona per rebre atenció mèdica. Segons les primeres informacions, no es tem per la seva vida.

Les flames han quedat sota control poc després de les cinc de la matinada. Després d'estabilitzar la situació, els bombers han ventilat les escales i els pisos superiors abans de permetre que els veïns evacuats tornessin.

Les causes que han originat l'incendi encara es desconeixen. Els Mossos d'Esquadra han iniciat una investigació i estan a l'espera de poder inspeccionar l'habitatge on va començar el foc. No obstant això, les primeres hipòtesis apunten que es tractaria d'un accident.

Amb tot, el cos de la policia catalana s'encarregarà de dur a terme les diligències judicials. D'aquesta manera, s'espera que els fets s'aclareixin en els pròxims dies.