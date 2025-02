El tràgic final de María Dolores, l'àvia catalana que va desaparèixer sense rastre

La misteriosa desaparició de María Dolores Illan Méndez va ser un dels casos més comentats dels últims anys. Es tracta d'una dona de Vilassar de Mar, al Maresme, que va deixar la seva llar per mudar-se a Gran Canària amb el seu marit. El 18 de març de 2020 va desaparèixer sense deixar rastre, i la seva família va viure anys d'incertesa i dolor.

En tot aquest temps, el marit de María Dolores, Miguel Gallego Pousada, un exagent de la Guàrdia Civil, va ser qui més va parlar sobre la seva desaparició. No obstant això, sempre hi va haver dubtes sobre la seva versió dels fets. Va passar gairebé un any, fins que, el 2021, va denunciar la desaparició, però els investigadors ja sospitaven que alguna cosa no encaixava.

Una confessió que va canviar tot

Aquest dimarts, el cas va fer un gir inesperat; Miguel, citat a declarar com a testimoni, va acabar confessant l'assassinat de la seva esposa. Segons el seu relat, tot va ocórrer durant una discussió en què es van produir agressions físiques. Miguel va explicar que ella l'havia colpejat i que, en un acte de defensa, la va empènyer, causant la seva caiguda i posterior mort.

Però la versió de Miguel no encaixava; després de matar la seva esposa, va desmembrar el seu cos i va deixar les parts en diversos punts del sud de Gran Canària. La policia, després d'una exhaustiva recerca, va aconseguir trobar restes humanes en diferents llocs. Malgrat la confessió, els forenses encara estan verificant si les restes corresponen a María Dolores.

Les filles de María Dolores, que viuen a Catalunya, no podien imaginar que la desaparició de la seva mare tingués tal desenllaç. Durant gairebé cinc anys, van esperar respostes, sense saber la veritat darrere de la seva absència. El dolor per la seva pèrdua es va agreujar quan van saber que la seva mare va ser assassinada per qui pensaven que la cuidaria.

Un dolor profund per a tota la família

La seva família no només ha hagut d'afrontar el dolor de perdre-la, sinó que també s'enfronta a la dolorosa revelació que la seva mare va ser víctima de violència domèstica. Encara que Miguel va al·legar que la seva esposa l'agredia, la violència no té justificació. Aquesta tragèdia podria haver-se evitat si s'haguessin detectat senyals d'abús a temps.

Aquest cas ha posat en evidència les conseqüències de la violència de gènere en l'àmbit familiar. Moltes vegades, les víctimes pateixen en silenci i no poden demanar ajuda. La seva mort també és un recordatori que és fonamental prestar atenció als senyals d'alerta i actuar abans que sigui tard.

El cas de María Dolores també ha impactat la comunitat que la coneixia. Recordada com una dona amable, afectuosa i sempre disposada a ajudar, el seu assassinat ha deixat una empremta profunda en aquells que l'envoltaven. Malgrat la confessió de Miguel, la família no podrà recuperar la dona que coneixien i que sempre estarà en els seus cors.

Encara que la justícia està avançant en el cas, el dany ja està fet. El sofriment de les filles de María Dolores i el dolor que arrossegaran durant la resta de les seves vides no té reparació possible.