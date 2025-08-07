Tragedia en la A-5: muere una niña de 10 años en un brutal accidente de coche

Una tragedia ha tenido lugar este jueves, 7 de agosto, en la autovía A-5, a su paso por la provincia de Cáceres. Una niña de 10 años ha fallecido en un grave accidente de tráfico ocurrido a la altura de la localidad de Villamesías. El suceso ha tenido lugar a las 9:20 horas, en el kilómetro 281 de la vía, en sentido Madrid, tras una colisión entre dos vehículos.

Según los primeros datos aportados por la Guardia Civil, el impacto ha sido lateral y ha provocado que ambos coches se salieran de la calzada. Además de la menor fallecida, otras tres personas han resultado heridas, aunque por el momento no se ha especificado la gravedad de sus lesiones.

Un choque lateral ha sido el causante del accidente

Tras el siniestro, se activó un amplio dispositivo de asistencia. Al lugar acudieron patrullas del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Cáceres, unidades de Seguridad Ciudadana, personal sanitario y un helicóptero medicalizado.

Este último fue movilizado para evacuar con urgencia a los heridos. Su intervención permitió el traslado inmediato de los afectados a centros hospitalarios. La respuesta rápida de los servicios de emergencia fue clave en la atención a las víctimas.

El impacto del accidente ha generado alteraciones en la circulación y una fuerte conmoción en la zona. La comunidad de Villamesías, cercana al lugar de los hechos, se ha visto especialmente afectada por lo ocurrido.

Investigación abierta para esclarecer las causas

Las circunstancias que provocaron la colisión todavía no han sido esclarecidas. Para ello, la Guardia Civil ha puesto en marcha una investigación específica. El Equipo de Investigación de Siniestros Viales del Subsector de Cáceres se encargará de reconstruir los hechos.

Este equipo especializado analizará todos los indicios disponibles, desde las huellas en la vía hasta los testimonios de posibles testigos. El objetivo es determinar con precisión cómo y por qué se produjo el siniestro.

La muerte de una niña tan joven en este accidente recuerda la vulnerabilidad en las carreteras y la necesidad constante de extremar la precaución al volante. Las autoridades han reiterado su llamamiento a la prudencia, mientras prosigue la investigación para esclarecer este trágico suceso.