Tragedia en la AP-15: muere un hombre de 38 años tras volcar su camión

Un hombre de 38 años, vecino de Pamplona, ha perdido la vida esta madrugada tras sufrir un grave accidente de tráfico en la AP-15. El siniestro ha ocurrido en el kilómetro 43 de la vía, en sentido norte, a la altura del término municipal de Olite.

El suceso se ha producido a las 4:00 horas, cuando el camión que conducía la víctima se ha salido de la calzada y ha volcado. El conductor era el único ocupante del vehículo y ha quedado atrapado en el interior de la cabina.

Pese a la rápida intervención de los servicios de emergencia, nada se pudo hacer por salvar su vida. El hombre ha fallecido en el lugar del accidente. Su cuerpo será trasladado al Instituto Navarro de Medicina Legal, donde se le practicará la autopsia.

En el operativo han participado bomberos del parque de Tafalla, una ambulancia medicalizada de soporte vital avanzado y patrullas de la Policía Foral. Han acudido agentes tanto del área de Seguridad Vial de Pamplona como de la comisaría de Tafalla.

Por su parte, el equipo de Atestados de Tudela se ha hecho cargo de la investigación del siniestro. Su objetivo es esclarecer cómo se ha producido el accidente y qué factores han podido influir en la salida de vía del camión.

La presencia del vehículo volcado ha obligado a tomar medidas en la vía para garantizar la seguridad del tráfico mientras se realizaban las tareas de atención, rescate y retirada del camión. Este trágico suceso pone de nuevo el foco en la seguridad en las carreteras.

Por el momento, no se han facilitado más detalles sobre las circunstancias exactas del accidente. No obstante, las autoridades continúan trabajando y se está a la espera de los resultados de la investigación en curso para esclarecer lo sucedido.

Se trata de un nuevo golpe para la comunidad del transporte por carretera y para la familia del fallecido. La Policía Foral continúa con la recopilación de datos que permitan reconstruir con precisión la dinámica del accidente.

De esta manera, la investigación continúa su curso para determinar con exactitud las causas del accidente. El objetivo es esclarecer lo ocurrido y, a su vez, extraer conclusiones que permitan prevenir siniestros similares en el futuro.