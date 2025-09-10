Tragèdia a l'A-7: Mor una dona després d'un fatal accident entre un cotxe i un camió
L'accident s'ha produït al tram de l'A-7 que travessa el terme municipal de Nules, en sentit cap a Castelló
Una dona va perdre la vida aquest dimarts en un tràgic accident de trànsit ocorregut a l'autovia A-7, a l'altura de Nules, a la província de Castelló. El sinistre va tenir lloc poc després de les 10:20 hores quan un turisme va col·lidir contra un camió.
L'impacte va ser tan violent que va obligar a mobilitzar nombrosos equips d'emergència. Fins al lloc es van desplaçar el Servei d'Atenció Mèdica Urgent (SAMU), Suport Vital Bàsic (SVB), la Guàrdia Civil de Trànsit i efectius del Consorci Provincial de Bombers.
Una dona de 71 anys ha mort
Segons fonts oficials, en arribar al lloc els sanitaris van trobar una de les ocupants del cotxe en aturada cardiorespiratòria. Tot i que l'equip mèdic va realitzar maniobres de reanimació avançada durant diversos minuts, finalment no li van poder salvar la vida.
La dona va morir al lloc de l'accident. La víctima, de 71 anys, viatjava com a acompanyant en el vehicle sinistrat. A més, en el mateix cotxe viatjava una altra dona, de 43 anys, que va resultar ferida amb policontusions.
Va ser atesa in situ pels serveis sanitaris i posteriorment traslladada en ambulància a l'Hospital de la Plana. Encara que les seves lesions no eren d'extrema gravetat, va romandre en observació per controlar la seva evolució clínica.
Per la seva banda, els bombers van comprovar que no hi havia persones atrapades als vehicles. Un cop descartada aquesta possibilitat, van procedir a assegurar la zona i neutralitzar possibles riscos, com fuites de combustible o incendis.
Les tasques de retirada dels vehicles sinistrats i neteja de la via es van allargar durant diverses hores. L'accident va obligar a tallar la circulació en aquest tram de l'A-7, cosa que va generar retencions importants i desviaments del trànsit per vies alternatives.
La Guàrdia Civil investiga els fets
La Guàrdia Civil ha obert una investigació per esclarir les causes exactes del xoc. Entre les hipòtesis que es barallen hi ha una possible distracció o una maniobra inesperada. L'anàlisi del tacògraf del camió i de les restes del turisme seran claus per reconstruir el que va passar.
Aquest tràgic accident torna a posar de manifest la perillositat de les carreteres d'alta capacitat. Les autoritats insisteixen en la necessitat de mantenir l'atenció en tot moment, respectar les normes de circulació i extremar la precaució.
La mort d'aquesta dona eleva les xifres de sinistralitat a les carreteres valencianes. Des de Trànsit es recorda que la conducció segura és una responsabilitat compartida per tots els usuaris de la via.
Més notícies: