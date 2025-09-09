Commoció a Espanya: Un home mata a sang freda la seva mare i es lliura a la policia
Una dona de 78 anys va ser assassinada la nit de dilluns a Las Palmas de Gran Canària
Una dona de 78 anys va ser assassinada la nit de dilluns a Las Palmas de Gran Canaria, presumptament a mans del seu propi fill. El tràgic succés va tenir lloc a la zona de Siete Puertas, pertanyent al barri de San Lorenzo, segons s'ha confirmat aquest dimarts.
Els fets es van produir cap a les 21:10 hores, quan el presumpte autor del crim va acudir a la Policia per confessar el que havia fet. Segons el comunicat oficial, l'home va reconèixer haver matat la seva mare amb un ganivet.
Immediatament, una patrulla policial es va desplaçar fins al domicili familiar. Allà, els agents van trobar el cos sense vida de la dona, confirmant així la gravetat del succés.
Un home mata la seva mare a ganivetades
Durant la nit, el cadàver va ser traslladat a l'Institut de Medicina Legal de Las Palmas. Allà se li practicarà l'autòpsia, amb la finalitat de determinar amb exactitud les causes de la mort.
Per la seva banda, agents del grup d'Homicidis de la Policia Nacional es van encarregar d'inspeccionar l'habitatge. A més, van recollir proves que podrien ajudar a esclarir el que va passar.
De moment, no s'han facilitat més dades sobre la identitat de la víctima ni del presumpte agressor. Tampoc han transcendit detalls sobre la relació entre ambdós, ni si existien antecedents de violència o conflictes previs en l'entorn familiar.
El cas es troba ara en fase d'investigació. La Policia continua recopilant informació per determinar les circumstàncies que van envoltar el crim i si existeixen elements que puguin influir en el procés judicial.
Aquest nou cas de violència familiar ha generat una gran commoció a la comunitat local, especialment per la brutalitat dels fets i el vincle entre la víctima i el presumpte autor.
Encara no s'ha confirmat si el cas encaixa legalment com a violència de gènere. Tanmateix, les autoritats insisteixen en la importància de denunciar qualsevol situació de risc o maltractament dins la llar.
La Policia Nacional ha recordat que els serveis d'atenció i emergència estan disponibles les 24 hores per atendre qualsevol avís. Mentrestant, l'home roman detingut i a l'espera de passar a disposició judicial en les pròximes hores.
