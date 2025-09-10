Tragedia en la A-7: Muere una mujer tras un fatal accidente entre un coche y un camión

Una mujer perdió la vida este martes en un trágico accidente de tráfico ocurrido en la autovía A-7, a la altura de Nules, en la provincia de Castellón. El siniestro tuvo lugar poco después de las 10:20 horas cuando un turismo colisionó contra un camión.

El impacto fue tan violento que obligó a movilizar a numerosos equipos de emergencia. Hasta el lugar se desplazaron el Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU), Soporte Vital Básico (SVB), la Guardia Civil de Tráfico y efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos.

Una mujer de 71 años ha fallecido

Según fuentes oficiales, al llegar al lugar los sanitarios encontraron a una de las ocupantes del coche en parada cardiorrespiratoria. A pesar de que el equipo médico realizó maniobras de reanimación avanzada durante varios minutos, finalmente no pudieron salvarle la vida.

La mujer falleció en el lugar del accidente. La víctima, de 71 años, viajaba como acompañante en el vehículo siniestrado. Además, en el mismo coche viajaba otra mujer, de 43 años, que resultó herida con policontusiones.

Fue atendida in situ por los servicios sanitarios y posteriormente trasladada en ambulancia al Hospital de La Plana. Aunque sus lesiones no eran de extrema gravedad, permaneció en observación para controlar su evolución clínica.

Por su parte, los bomberos comprobaron que no había personas atrapadas en los vehículos. Una vez descartada esa posibilidad, procedieron a asegurar la zona y neutralizar posibles riesgos, como fugas de combustible o incendios.

Las tareas de retirada de los vehículos siniestrados y limpieza de la vía se alargaron durante varias horas. El accidente obligó a cortar la circulación en ese tramo de la A-7, lo que generó retenciones importantes y desvíos del tráfico por vías alternativas.

La Guardia Civil investiga los hechos

La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las causas exactas del choque. Entre las hipótesis que se barajan están un posible despiste o una maniobra inesperada. El análisis del tacógrafo del camión y de los restos del turismo serán claves para reconstruir lo sucedido.

Este trágico accidente vuelve a poner de manifiesto la peligrosidad de las carreteras de alta capacidad. Las autoridades insisten en la necesidad de mantener la atención en todo momento, respetar las normas de circulación y extremar la precaución.

El fallecimiento de esta mujer eleva las cifras de siniestralidad en las carreteras valencianas. Desde Tráfico se recuerda que la conducción segura es una responsabilidad compartida por todos los usuarios de la vía.