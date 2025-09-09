Tragèdia a Espanya: mor un home després de xocar frontalment amb un camió
La persona afectada era un home de 57 anys que va patir lesions de consideració després de l'impacte
Aquest dilluns es va produir un greu accident de trànsit a la carretera que connecta Torre Pacheco amb El Jimenado, a Múrcia. Diverses trucades rebudes al Centre de Coordinació d'Emergències van alertar sobre una col·lisió entre un turisme i un camió.
Davant la urgència de l'avís, es van mobilitzar ràpidament diversos recursos d'emergència. Al lloc hi va acudir una Unitat Mòbil d'Emergències amb personal sanitari de la Gerència d'Urgències i Emergències Sanitàries 061, que es va encarregar d'atendre la víctima.
A més, hi van arribar bombers del Consorci d'Extinció d'Incendis i Salvament de la Regió de Múrcia. Aquests equips van col·laborar de seguida en les tasques de rescat per atendre la víctima.
Un home de 57 anys ha mort en el terrible accident de trànsit
Quan els bombers van arribar, van trobar un home atrapat dins del vehicle. Després de fer les maniobres necessàries, van aconseguir alliberar-lo i lliurar-lo als sanitaris. Es tractava d'un home de 57 anys que presentava ferides greus.
Els sanitaris van començar a atendre el ferit al lloc i van procedir al seu trasllat urgent a l'hospital Los Arcos del Mar Menor. Durant el trajecte, l'equip mèdic va intentar reanimar el pacient sense èxit. Finalment, l'home va morir durant el trasllat.
Les autoritats han obert una investigació per determinar les causes exactes de l'accident. De moment, es desconeixen les circumstàncies que van portar a la col·lisió entre el turisme i el camió.
Aquest tràgic succés torna a posar de manifest la importància de la seguretat viària i la necessitat d'extremar la precaució a les carreteres. La Regió de Múrcia ha registrat els darrers mesos diversos accidents greus.
Un fet que ha encès les alarmes sobre la necessitat de millorar la prevenció i la conscienciació. Els cossos de seguretat continuen treballant per esclarir els detalls de l'accident i prendre les mesures necessàries per evitar que situacions similars es repeteixin.
Mentrestant, les autoritats fan una crida als conductors perquè respectin els límits de velocitat i mantinguin una conducció responsable. Aquest fet ha causat una gran commoció a la comunitat, que espera mesures per garantir la seguretat a les vies.
