Surt a la llum la possible causa de la mort del jove influencer Ricardo Godoi

Ricardo Godoi és un conegutinfluencer brasiler amb més de 225.000 seguidors a Instagram que ha tingut un fatal desenllaç. I és que el jove va morir el passat dilluns, 20 de gener, en un hospital d'Itapema (Brasil) després de patir una aturada cardiorespiratòria mentre se sotmetia a una anestèsia general per fer-se un tatuatge. La mort del creador de contingut ha generat controvèrsia a causa de la possible influència de l'ús previ de substàncies anabolitzants.

En aquest sentit, s'ha fet públic el certificat de defunció que indica l'“ús d'esteroides anabolitzants” com una condició que va contribuir significativament a la mort de Ricardo Godoi. Tot i que els familiars i amics de l'influencer van afirmar que feia almenys cinc mesos que no en consumia, el document mèdic ha generat un intens debat. De fet, la família assegura que Ricardo Godoi s'havia sotmès a proves mèdiques per garantir la seva aptitud per al procediment.

Amb aquesta situació, la família va denunciar davant les autoritats que no es va realitzar una autòpsia inicial per confirmar aquesta afirmació. Per tot això, s'ha iniciat una investigació policial sota la sospita d'homicidi imprudent. Després de l'enterrament de l'empresari el passat dimarts, el seu cos va ser exhumat dimecres per realitzar un examen forense que aclarirà les causes de la seva mort.

Ricardo Godoi va avisar del que es faria

Cal recordar que Ricardo Godoi havia informat els seus seguidors que se sotmetria a un “procediment quirúrgic”. No obstant això, el tràgic desenllaç va tenir lloc abans que el tatuatge pogués iniciar-se. Segons va declarar el responsable de l'estudi de tatuatges al mitjà brasiler G1, el procediment es va dur a terme sota la supervisió d'un anestesista.

“Durant la sedació i intubació, va patir una aturada cardiorespiratòria, fins i tot abans de començar el procediment. Encara que es va trucar a un cardiòleg per intentar reanimar-lo, lamentablement no va ser possible salvar-lo”, va explicar l'estudi en un comunicat.

L'Hospital Dia Revitalite, on va ocórrer l'incident, va oferir les seves condolences a la família i va aclarir que la seva participació es va limitar a proporcionar instal·lacions i equips necessaris. Ja que el metge responsable havia estat contractat de forma privada.

A les xarxes socials, l'equip de treball de Ricardo Godoi va expressar el seu pesar descrivint-lo com “una persona increïble que va deixar empremta en aquells que el van conèixer”. No obstant això, el cas també ha encès discussions sobre els riscos associats al consum d'anabolitzants i el seu impacte en la salut a llarg termini.

Una mort que ha traspassat les pantalles

Mentrestant, les autoritats continuen analitzant els detalls del cas, a la recerca de respostes definitives sobre un incident que ha commocionat tant els seus seguidors com l'entorn personal de Ricardo Godoi. I és que sempre és especialment dur acomiadar algú jove amb molta vida per davant. Una persona activa i capaç d'arribar a tots els seus seguidors traspassant les pantalles.

Tot i això, si es confirmen les causes de la seva mort, el cas de Ricardo Godoi també servirà d'aprenentatge. Cuidar-se i ser conscients de la importància de la salut a tots nivells és la millor assegurança de vida possible. Una lliçó que potser el brasiler hauria d'haver après abans.