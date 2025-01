La tràgica mort d'Antonio José a València: tenia un fill de 5 anys i volia casar-se

El municipi valencià de Benetússer viu moments de consternació després de la mort d'Antonio José Torres Paredes. Es tracta d'un operari natural de Cartagena de 45 anys, que treballava en la neteja de les destrosses provocades per la DANA. L'incident va ocórrer el passat dissabte al garatge d'un edifici a l'avinguda Orba.

Va ser llavors quan una estructura de l'escala d'accés al garatge va col·lapsar, provocant la seva mort i deixant un altre treballador ferit. Antonio José, qui deixa un fill de 5 anys, es trobava en el seu últim dia de feina abans de tornar a Cartagena. Allà planejava casar-se amb la seva parella de més d'una dècada.

El seu germà Vicente va denunciar les condicions insegures de l'edifici i la manca de supervisió prèvia. En aquest sentit, va assegurar a El Español que "havien demanat tres reunions per revisar el lloc, però ningú es va presentar". Vicente també va manifestar la seva intenció de prendre accions legals per aclarir responsabilitats.

Una família destrossada mesos després de la DANA

La família assenyala que l'edifici ja presentava esquerdes i condicions precàries que es podrien haver evitat si s'haguessin pres mesures preventives. L'incident ha generat una onada de suport tant a Benetússer com a Cartagena. Els companys d'Antonio van organitzar un emotiu homenatge recorrent el municipi amb els seus camions de neteja.

L'empresa Desatranques Jaén va compartir un vídeo a les xarxes socials lamentant que "la DANA segueix emportant-se vides dos mesos després de la catàstrofe". Fins i tot el president del Govern, Pedro Sánchez, va expressar el seu condol a través de les xarxes socials. En el seu missatge va destacar la valentia i entrega dels treballadors en les tasques de recuperació després de la DANA.

A Cartagena, el C.D. Mediterráneo, equip on Antonio va jugar en la seva joventut, va publicar un missatge de condol que va rebre una onada de suport. Mentre les autoritats investiguen el cas, es qüestiona si l'edifici complia amb els requisits de seguretat.

La família demana investigar el cas amb lupa

Segons la delegada del govern espanyol a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, els informes inicials indiquen que l'estructura col·lapsada era auxiliar. És a dir, no formava part del nucli estructural.

No obstant això, Vicente i altres familiars exigeixen respostes sobre la inspecció tècnica prèvia. L'enterrament d'Antonio José es va celebrar aquest dimarts a Cartagena, enmig d'un profund dolor.

La seva història no només evidencia l'impacte de la DANA, sinó també la importància de garantir la seguretat en situacions d'emergència. No hi ha dubte que les conseqüències d'aquest terrible succés ocorregut a finals d'octubre van ser tremendes. Per molt que es netegi el fang, el dolor quedarà entre aquestes famílies per sempre.