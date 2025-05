Rafael, el pare que va oblidar el seu bebè 6 hores al cotxe a Jaén: 'Pot passar'

La commoció continua sent màxima a la localitat de Linares, a Jaén. Aquest dimarts, un nadó de tan sols 20 mesos va morir, després de passar més de 6 hores tancat al cotxe del seu pare d'acollida. L'home es va despistar quan anava a la guarderia, i va deixar el petit al vehicle, aparcat davant casa seva i en un carrer transitat.

"No es mereix això", és l'opinió d'absolutament tots els amics i coneguts d'aquest docent jubilat de 72 anys, segons explica El Español. L'home va quedar detingut per un presumpte delicte d'homicidi imprudent, encara que ja està en llibertat, a l'espera del que determini la investigació. Tot apunta a un descuit mortal, encara que a molts no els "entra al cap" que pugui arribar a ocórrer.

Un pare totalment entregat als seus fills

Rafael, segons ha indicat a Espejo Público una dona que solia coincidir amb ell al parc, era un "pare entregat". "Ha estat un excel·lent professor durant molts anys", ha explicat. La dona sent una enorme pena per l'home, ja que més enllà de la tragèdia ara també ha de patir tota mena de comentaris.

"La gent no ho entendrà", ha dit, assenyalant que molts creuen que és impossible que algú s'oblidi dels seus fills. "Doncs mira, sí que pot passar i més a una persona d'avançada edat", ha insistit. En aquest sentit, la dona ha indicat que "qui el coneixia sap la bona tasca que tenia aquesta família i el cor que tenia".

Va aparcar el cotxe amb el petit davant de casa seva

Aquest fatídic dimarts, Rafael va seguir el que per a ell era una rutina habitual. Primer va portar l'altra nena que tenia d'acollida a l'escola, i posteriorment va tornar a casa amb el cotxe. Va aparcar el seu antic Mercedes a prop del seu portal, però alguna cosa va fallar.

No va deixar el nadó a la guarderia, ni tampoc va avisar les monitores, com solia fer sempre. Amb els vidres tintats i el vehicle tancat, el petit va quedar atrapat sota una calor de ple estiu. Segons els experts, la màxima va assolir els 35 graus a Linares, una cosa que el petit no va poder suportar.

La reconstrucció del dia fatídic deixa entreveure un possible cúmul de circumstàncies. Rafael havia estat prenent medicació per una pneumònia recent, que podria haver influït en el tràgic desenllaç. Encara que era un home metòdic i compromès amb la seva família, aquest dimarts va cometre un error irreversible.

Va ser la mare qui va descobrir la tragèdia en tornar de la feina

Hores després, va ser la mare d'acollida, Isabel, qui va advertir el buit. En anar a recollir el nen a la guarderia, es va assabentar que aquell matí el seu pare no l'havia deixat allà. Va córrer a casa, i va ser llavors quan Rafael es va adonar del seu tràgic oblit.

El menor seguia al cotxe, amb símptomes clars de deshidratació. Van avisar ràpidament els serveis d'emergència, que van intentar reanimar-lo en ple carrer, traient-li ràpidament la roba per refrescar-lo. Però tots els esforços van ser en va; la defunció es va confirmar a l'Hospital San Agustín, a menys d'un quilòmetre del lloc.

Rafael i Isabel feia més de cinc anys que oferien una llar temporal a nens tutelats. "Els cuidaven com a fills propis, sempre estaven amb ells, ben vestits, ben cuidats", explica un amic del matrimoni. Ara, l'autòpsia determinarà si la causa de la mort va ser la deshidratació, un cop de calor o ambdues.