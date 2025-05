Ja se sap qui és l'home assassinat a trets davant d'una escola de Madrid aquest matí

Un succés violent ha commocionat aquest matí a Pozuelo de Alarcón. Un home de 52 anys ha estat tirotejat davant del Col·legi Americà, mentre deixava els seus fills al centre educatiu. A pesar de la ràpida intervenció dels serveis d'emergència, l'home ha mort al lloc a causa de les ferides sofertes.

La víctima ha estat identificada com Andriy Portnov, un advocat i polític ucraïnès amb un passat controvertit. Portnov va ser assessor de l'expresident Viktor Yanukovich i va estar involucrat en diversos episodis polèmics durant la seva carrera política.

Qui era Andriy Portnov

Andriy Portnov era una figura coneguda en l'àmbit polític d'Ucraïna. Durant la presidència de Viktor Yanukovich, va exercir com a assessor i va ser reconegut el 2004 amb el títol d'Advocat d'Honor d'Ucraïna. No obstant això, la seva reputació va estar marcada per múltiples controvèrsies, incloent-hi acusacions de corrupció i violacions de drets humans, segons informa SER.

Durant les protestes de l'Euromaidan entre 2013 i 2014, va donar suport a l'adopció de les anomenades "lleis de la dictadura", que restringien la llibertat d'expressió i el dret a manifestar-se. Aquestes mesures van provocar una forta oposició social i van formar part del context que va portar a la seva sortida del país. Després del canvi polític, Portnov va viure un temps a Rússia i després a Viena, on va continuar la seva carrera com a advocat.

El 2019 Andriy Portnov va tornar a Ucraïna, encara que va seguir sota investigació pels seus vincles amb el règim prorús i suposades connexions amb l'annexió de Crimea. Diversos processos judicials van ser oberts contra ell, encara que la majoria van acabar tancats o a favor seu. La seva trajectòria política i legal fa que el seu assassinat tingui possibles motivacions vinculades amb el seu passat o la seva relació amb el conflicte existent entre Ucraïna i Rússia.

L'atac davant del Col·legi Americà

L'assassinat ha tingut lloc el matí d'aquest dimecres, prop de les 9:15, just quan els alumnes arribaven al Col·legi Americà de Pozuelo de Alarcón. Portnov va ser atacat mentre estava al seu vehicle, un Mercedes, al carrer Amèrica, davant del centre educatiu, revela Antena 3 Noticias.

Un home alt i prim, vestit completament de negre i amb una ronyonera taronja, s'hi ha acostat i ha disparat cinc vegades contra Portnov. Després de l'atac, l'agressor ha fugit a peu en direcció a la Casa de Campo i no ha estat detingut fins ara.

El col·legi ha activat immediatament el seu protocol d'emergència, dissenyat per a situacions de risc, a causa de la presència de nombrosos fills de diplomàtics. Els familiars han estat informats ràpidament, i encara que la zona continua acordonada, els nens estan segurs i dins del centre. Les autoritats no descarten cap hipòtesi, però s'investiga si l'assassinat està relacionat amb una venjança del crim organitzat.