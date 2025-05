Maten a trets un home a les portes d'una escola de Madrid i a plena llum del dia

Tiroteig a les portes d'un col·legi a Madrid. Al matí d'aquest dimecres, un home ha mort a les portes d'un col·legi a Pozuelo de Alarcón, municipi madrileny proper a la capital. La víctima, un home ucraïnès de 52 anys, ha perdut la vida en un tiroteig just als voltants del Col·legi Americà, en plena entrada de desenes d'alumnes.

Maten un home a trets a les portes d'un col·legi

Segons fonts policials, l'home ha estat disparat en un carrer proper al col·legi mentre deixava els seus fills al centre, poc després de les nou del matí. Segons les primeres fonts, els agressors haurien esperat pacientment que l'home sortís del vehicle. El cos sense vida ha estat trobat minuts després a la via pública.

Antena 3 Noticias ha confirmat que la víctima és Andriy Portnov, exassessor de l'expresident ucraïnès Yanukovich. Portnov està inclòs a la llista negra de la Unió Europea per violacions de drets humans a Ucraïna. Una dada que ha elevat la sospita que el tiroteig pugui estar relacionat amb motius polítics o una venjança.

La Policia ja ha iniciat una investigació

El servei d'emergències SUMMA 112 s'ha desplaçat ràpidament al lloc després de rebre l'avís. No obstant això, els sanitaris han confirmat la defunció per ferides causades per arma de foc. I és que han declarat que les lesions eren incompatibles amb la vida.

La Policia Científica i el Grup V d'Homicidis han arribat poc després per prendre el control de la investigació. Les autoritats mantenen obertes totes les hipòtesis i la Policia Nacional treballa per esclarir les causes de l'assassinat i localitzar els responsables.

Pozuelo ja va viure un succés similar el 2018

No és la primera vegada que ocorre un succés d'aquestes característiques a Pozuelo de Alarcón. El 2018, un home de 43 anys va ser assassinat mentre circulava en el seu cotxe amb la seva parella. La víctima formava part de la banda criminal coneguda com 'Los Miami'. Segons la policia, els agressors van ser dos sicaris que van aprofitar el trànsit per disparar contra el vehicle.

Els atacants, vestits de fosc i amb cascos blancs, es van col·locar al costat del cotxe aturat i van disparar per la finestreta del conductor. L'atac va posar fi a la vida de l'home, causant gran commoció a Madrid.