Indignant: Un home ataca 2 gossos amb àcid i els provoca ferides importants

Els veïns de la comarca catalana de la Garrotxa estan preocupats després del que va succeir dimarts en un habitatge d'Olot. Les càmeres han captat el moment en què un home tira àcid a dos gossos situats dins del pati d'una casa. Sens dubte, un terrible succés que ja està en mans de la policia catalana.

Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per un presumpte delicte de maltractament animal contra un home acusat de llançar un líquid a dos gossos. Tal com es desprèn de les imatges, en el moment dels fets els animals es trobaven al pati d'un habitatge d'Olot. Al vídeo s'observa com l'individu utilitza una xeringa per llençar el líquid a través de la tanca de la casa.

Unes imatges que han fet saltar les alarmes

Amb pas decidit, l'autor dels fets s'acosta al pati, espera que els gossos se li acostin i és llavors quan actua. A conseqüència de l'agressió, els gossos van requerir atenció veterinària, encara que no es tem per la seva vida. Els propietaris de l'habitatge van denunciar l'atac aquell mateix dimarts davant la policia, presentant les gravacions com a prova.

El sospitós ha estat identificat i citat a declarar davant la policia. Això sí, no ha estat tasca fàcil, ja que van haver d'iniciar una investigació per poder saber la identitat de l'autor dels fets. No obstant això, la facilitació de les imatges ha estat una prova irrefutable per donar amb el seu parador.

Tot un barri d'Olot preocupat

Fins al moment, no ha sortit a la llum què era el líquid que els va llençar. Amb tot, les primeres informacions revelen que podria tractar-se d'un tipus d'àcid que hauria afectat de forma directa els gossos. De fet, al vídeo es pot veure com els animals marxen ràpidament del lloc després de rebre la xeringada.

Sens dubte, un episodi que manté en suspens una tranquil·la població del nord-est de Catalunya. Especialment als que tenen gossos als patis de les seves cases. Ja que dimarts van ser aquells dos, però qui sap si pot tornar a succeir i afectar més veïns de la zona.