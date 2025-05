Preu de la llum avui, divendres 23 de maig, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest divendres, 23 de maig de 2025, és de 5,11 euros per megawatt hora (MW/h). Si ho comparem amb la tarifa mitjana del dijous, parlem d'una petita pujada d'1,76 euros. I tot perquè, en la jornada del 22 de maig, el preu mitjà de la llum se situava en els 3,35 euros per MW/h.

En les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE) podem observar alguns detalls curiosos. Per exemple, que tant la matinada com, especialment, la tarda tindran preus molt assequibles. A més, el preu màxim del dia no superarà els 31 euros, per la qual cosa parlem d'una jornada molt econòmica.

Preu de la llum avui, divendres 23 de maig de 2025, hora a hora

En la franja més barata del divendres, el cert és que tornarem a registrar algunes tarifes negatives. Aquestes són un clar indicador de preus molt econòmics de la llum, una cosa que caracteritzarà la jornada del 23 de maig. Sens dubte, una boníssima notícia per als consumidors, que no hauran de preocupar-se per les seves futures factures de llum.

Així, de 12:00 a 14:00 el MW/h costarà -0,6 euros, encara que de 14:00 a 15:00 el preu serà de -1,54 euros. Entre les 15:00 i les 17:00 tindrem el preu més barat de la jornada: -3 euros. Finalment, de 17:00 a 18:00 el preu serà de -1,54 euros per MW/h i de 18:00 a 19:00 serà de -0,45 euros.

12:00 - 14:00: -0,6 €/MWh

14:00 - 15:00: -1,54 €/MWh

15:00 - 17:00: -3 €/MWh

17:00 - 18:00: -1,54 €/MWh

I quan serà més cara la llum el divendres?

Quant als preus més alts del divendres, durant la matinada les tarifes oscil·laran entre els 9 i els 4 euros per MW/h. De 07:00 a 08:00 el preu del MW/h serà de 12,34 euros. Això sí, de 08:00 a 09:00 el preu ja començarà a baixar fins als 4,23 euros per MW/h.

07:00 - 08:00: 12,34 €/MWh

21:00 - 22:00: 31 €/MWh

22:00 - 23:00: 17,94 €/MWh

23:00 - 00:00: 12,58 €/MWh

A la nit, de 21:00 a 22:00 el preu del MW/h serà de 31 euros, sent aquest el més alt de tot el divendres. En la següent jornada, de 22:00 a 23:00 el MW/h passarà a costar 17,94 euros. Per últim, de 23:00 a 00:00 el preu del MW/h passarà a ser de 12,58 euros.