Commoció a Espanya: Mor una nena d’11 anys després de caure d’una terrassa
Una menor d’11 anys va perdre la vida dimecres a la nit en caure des de dalt d’un edifici a la ciutat de Sevilla
Una nena d'11 anys va morir la nit de dimecres després de precipitar-se des d'una terrassa en un edifici a Sevilla. El succés va tenir lloc al carrer Montería a les 22:30 hores, quan un veí va alertar el 112 que una persona havia caigut.
Els serveis d'emergència es van desplaçar ràpidament fins a la zona. Hi van acudir efectius de Bombers, sanitaris i agents de la Policia Nacional, Policia Local i Guàrdia Civil. En arribar al lloc, van comprovar que la persona que havia caigut era una menor.
Una nena d'11 anys ha mort després de caure d'una terrassa
Els equips mèdics van intentar reanimar-la durant diversos minuts, però els esforços van ser en va. La nena va morir al mateix lloc de l'accident, segons van confirmar els sanitaris.
Les autoritats han obert una investigació per esclarir les circumstàncies del succés. Tot i que encara no hi ha conclusions definitives, tot apunta que es va tractar d'una caiguda accidental. Així ho han indicat les primeres informacions recollides pels cossos de seguretat.
Segons recull el Diario de Sevilla, el grup d'Homicidis va fer una primera inspecció a la zona. L'objectiu va ser analitzar qualsevol possible indici que ajudi a entendre com va passar exactament la caiguda.
Així i tot, i llevat que la investigació determini el contrari, la principal hipòtesi és que es tracta d'un accident. L'aixecament del cos es va fer cap a la una de la matinada, un cop els agents van finalitzar les diligències inicials.
Les primeres hipòtesis apunten a una mort accidental
El cas ha deixat molt afectada la família de la menor i ha causat una profunda commoció al barri. Molts veïns van romandre al carrer fins a altes hores, consternats pel que havia passat.
De moment, no han transcendit més dades sobre la identitat de la víctima ni sobre les circumstàncies concretes que van envoltar l'accident. Les autoritats continuen treballant per esclarir tots els detalls del succés.
Tot i que les primeres evidències descarten indicis de criminalitat, es mantenen obertes totes les línies d'investigació. Tot això fins que es confirmi què va passar exactament a la terrassa des d'on va caure la menor. L'entorn segueix en xoc davant un fet tan tràgic.
Més notícies: