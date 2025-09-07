Múltiples heridos tras volcar un autobús lleno de pasajeros en la autopista C-32

Gran susto este domingo, 7 de septiembre, en la autopista C-32, tras volcar un autobús lleno de pasajeros. Según las primeras informaciones, el siniestro ha tenido lugar en el kilómetro 127 de la vía, a su paso por Santa Susana (Maresme), en Barcelona. El vehículo, en cuyo interior viajaban unas 70 personas de nacionalidad francesa, se ha salido de la vía y ha caído por un terraplén.

El suceso ha tenido lugar poco alrededor de las 12:20 horas de la tarde. Tras recibir el aviso por accidente, ocurrido en dirección a Barcelona, un total de 14 dotaciones de los Bomberos de la Generalitat se han movilizado. También varias ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y efectivos policiales.

Los pasajeros del autobús consiguen salir por su propio pie del interior

Afortunadamente, la mayoría de los pasajeros han conseguido salir por su propio pie del autocar, según indica el Servei Català de Trànsit (SCT). Posteriormente, han escalado a pie el terraplén, hasta volver al nivel de la calzada.

El suceso ha obligado a cortar dos carriles de la mencionada vía, por lo que tan solo uno ha estado disponible para circular. Por su parte, los Bomberos han asistido a los afectados y han revisado el interior del vehículo y los alrededores. Así, se ha descartado que hubiera más víctimas de este aparatoso siniestro.

Al menos 53 pasajeros heridos, 3 de ellos graves

Según han indicado desde el SEM, a las 14:00 constaban un total de 53 personas atendidas por los sanitarios debido a este accidente. Dos de ellas presentaban heridas de carácter grave y han sido trasladadas al Hospital Germans Tries i Pujol de Badalona. Otro herido grave, por su parte, ha sido evacuado al hospital de Mataró, donde también se ha ingresado a un herido leve.

El SEM ha intervenido con 5 ambulancias, 2 helicópteros medicalizados y un equipo conjunto de sanitarios y bomberos. Además, ha indicado que "hay otros recursos movilizados pendientes de confirmación", por lo que el despliegue de medios sanitarios es mayor. A todo ello, se ha activado un dispositivo de apoyo psicológico del SEM en el polideportivo de La Pineda.