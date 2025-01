Tragèdia a Catalunya: Mor un nen de 4 anys en caure-li una porteria a sobre

La comunitat de Subirats, a l'Alt Penedès, viu moments de profunda commoció després d'un tràgic succés que es va cobrar la vida d'un menor. Un nen de tan sols 4 anys va morir ahir, 14 de gener, a la tarda al pavelló municipal del municipi. Aquest espai, que acostuma a ser un lloc d'esport i diversió, es va convertir en l'escenari d'una tragèdia que ha deixat completament consternats els veïns.

Els fets van ocórrer quan una porteria va caure sobre el petit, causant-li un cop mortal. Tot i que el Sistema d'Emergències Mèdiques va acudir ràpidament al lloc dels fets, no van poder salvar la vida del menor. Ara, les autoritats treballen per esclarir les circumstàncies exactes de l'accident.

La investigació està en marxa i ja existeixen unes primeres hipòtesis

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Vilafranca del Penedès han assumit la investigació. De moment, es considera un fet accidental, tot i que l'anàlisi de les causes segueix en curs. Des del municipi han assenyalat un possible motiu darrere de l'incident: la porteria no estava ben ancorada a terra.

Aquest detall ha generat indignació entre els veïns, que qüestionen les condicions de seguretat del pavelló. Les autoritats locals i policials se centren ara a confirmar si aquest defecte estructural va ser determinant en la caiguda de la porteria.

El cas arribarà al jutjat de guàrdia de Vilafranca durant les pròximes hores. Allà es valoraran els informes tècnics i es determinarà si existeixen responsabilitats. Els investigadors també revisaran si es complien les normatives de seguretat al recinte.

Dies tràgics a Barcelona

Un nen de 13 anys va perdre la vida durant una excursió escolar a Barcelona, específicament als Jardins de Joana Tomàs, al barri del Clot. El succés va ocórrer el passat dijous, 9 de gener. El menor, que es trobava juntament amb els seus companys, va pujar a un mur des del qual va caure accidentalment des d'una alçada d'aproximadament deu metres.

Els serveis d'emergència van acudir ràpidament al lloc després de l'accident. No obstant això, malgrat els esforços per reanimar-lo, el menor no va aconseguir sobreviure. Els Mossos d'Esquadra han iniciat una investigació per esclarir els detalls del que va succeir, tot i que les primeres informacions apunten que es va tractar d'un desafortunat accident.

El Consorci d'Educació de Barcelona ha activat un protocol de suport psicològic destinat als familiars del nen, els alumnes i el personal docent de l'escola. Aquest lamentable incident ha generat commoció en la comunitat educativa i el barri, que es troben profundament afectats per la pèrdua.