Mor un home després de provocar dos accidents i xocar contra un camió a l'AP-7

Un tràgic accident a l'AP-7 ha cobrat la vida d'un conductor que, després de conduir de manera temerària, va provocar dos accidents abans d'estavellar-se contra un camió. El succés, ocorregut el migdia de diumenge, ha sumat la sisena víctima mortal en accidents de trànsit a les carreteres catalanes aquest any.

Mor un home després de provocar dos accidents a l'AP-7

L'incident va començar quan un conductor d'un turisme, la identitat del qual encara no ha estat revelada, circulava de forma imprudent per l'AP-7 a les 14:08 hores.

Segons van informar els Serveis d'Emergència, la primera col·lisió va tenir lloc a l'altura de Flaçà (Girona), causant que un vehicle quedés bolcat. Poc després, el mateix conductor va protagonitzar un segon accident amb més automòbils, augmentant la gravetat de la situació.

Després d'aquests dos accidents, el conductor va perdre el control del seu vehicle i es va dirigir cap a l'àrea de serveis de Vilademuls, on va impactar contra un camió estacionat. L'impacte va ser tan fort que el conductor del turisme va morir a l'acte a causa de les lesions sofertes en el xoc contra el camió.

Diverses dotacions han estat activades en els diferents accidents

Davant la gravetat dels accidents, es van activar ràpidament diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, quatre dotacions de bombers i dues unitats del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM).

Els equips d'emergència van arribar al punt quilomètric 46,5 de l'AP-7 per atendre els involucrats i gestionar l'escena del desastre. Tot i això, no van poder fer res per salvar la vida del difunt.

Actualment, les autoritats estan investigant les circumstàncies que van portar als tres accidents consecutius a l'AP-7. Encara que la causa directa de la defunció ha estat el xoc contra el camió, s'està investigant la causa de la conducció temerària del conductor.

Aquest tràgic succés eleva a sis el nombre de víctimes mortals a les carreteres catalanes aquest any, subratllant la importància de millorar la seguretat viària i fomentar una conducció responsable.

Les autoritats recorden la importància de la seguretat pròpia i la dels altres mentre es condueix. Qualsevol distracció pot acabar en greus conseqüències, encara que la responsabilitat no sigui nostra.