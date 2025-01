Es confirma l'última hora sobre Liseth, la jove mare amb 3 fills que va desaparèixer

El començament d'aquest nou any ha portat una gran notícia per a la família de Liseth Arteaga, la jove mare de 32 anys que estava desapareguda des del 5 d'agost. Després de diversos mesos d'incertesa i preocupacions, per fi s'ha confirmat que Liseth ha estat localitzada sana i estàlvia. La Guàrdia Civil ha aconseguit trobar-la, cosa que ha posat fi a una espera angoixant per als seus éssers estimats.

Liseth, mare de tres fills, havia desaparegut després de deixar els seus nens amb la seva tia a Galapagar (Madrid), mentre treballava cuidant una anciana. Aquesta notícia ha portat un enorme alleujament a la seva família, especialment als seus tres fills, que ja han pogut reunir-se amb ella.

La localització de Liseth i l'alleujament de la seva família

Liseth va ser trobada per la Guàrdia Civil després de diversos mesos de cerca, començant quan la seva família va denunciar la seva desaparició. La jove mare havia estat vivint a Almeria abans de la seva desaparició, on va denunciar la seva parella per maltractament.

Encara que la seva família temia que aquesta situació estigués relacionada amb el seu antic maltractador, la seva localització ha estat rebuda amb alleujament. La seva tia ha confirmat que Liseth està “bé, sana i estàlvia” i ja ha tornat a reunir-se amb els seus fills.

La desaparició de Liseth s'havia considerat d'alt risc, després que un amic la situés a Almeria i a causa de la sortida de presó de la seva exparella. Qui havia estat condemnat per violència de gènere. El pitjor dels temors no es va fer realitat, i Liseth ha tornat a casa, deixant enrere la preocupació i la por que la seva absència havia provocat.

Un retrobament ple d'emoció i esperança

El retrobament de Liseth amb els seus fills ha estat un moment ple d'emoció i alegria per a tots. La jove mare havia desaparegut només onze dies abans de l'aniversari de la seva filla gran, cosa que va augmentar l'angoixa de la seva família.

La desapareguda havia planejat utilitzar els diners que guanyava cuidant l'anciana, per celebrar l'aniversari de la seva filla i portar els seus fills de viatge. Quan no va aparèixer ni va trucar per a la festa, la família va témer el pitjor. No obstant això, ara, amb la certesa que Liseth està fora de perill, la tranquil·litat ha tornat a la llar dels seus fills, que poden finalment recuperar la seva mare.