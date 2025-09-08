Mar, una de les ferides a l'accident d'autobús a la C-32: 'Vaig sortir volant i…'
Un total de 53 persones van resultar ferides a l'accident, entre les quals tres presenten lesions de més gravetat
Ahir al migdia, un autocar que cobria la ruta entre Lloret de Mar i l'aeroport del Prat va patir un greu accident a la C-32. El vehicle va sortir de la carretera i va bolcar després de caure uns 30 metres per un talús, segons va confirmar el Servei Català de Trànsit (SCT).
L'autobús, amb prop de 60 passatgers, transportava principalment turistes estrangers, tot i que també hi viatjaven famílies locals i un grup de joves asturians. La majoria va aconseguir sortir pel seu propi peu després del bolc, ajudant-se per pujar pel talús on va quedar el vehicle.
Tanmateix, diverses persones van resultar ferides i 53 d'elles van rebre atenció mèdica. Dues estan en estat greu: el conductor i un menor. En aquest context, la sotscap territorial del SEM a Girona, Marisol Querol, ha afirmat que no semblen estar en condició crítica.
Parla Mar (19 anys), una de les passatgeres de l'autobús accidentat
Els serveis d'emergència van mobilitzar 14 dotacions de bombers, vuit ambulàncies, dos helicòpters medicalitzats i patrulles de Mossos d'Esquadra per atendre el sinistre. Deu ferits van ser traslladats a diferents hospitals de Barcelona:
Dos al Germans Trias i Pujol en estat greu, tres a l'Hospital de Mataró i cinc a l'Hospital de Calella. La resta va rebre l'alta al lloc i va ser portada al poliesportiu Can Xaubet, on se'ls va oferir atenció psicològica i transport.
Entre els passatgers afectats, Mar, de 19 anys, explica a El Periódico com va viure l'accident: "Ha estat una teràpia de xoc, literalment. Vaig sortir volant i em vaig colpejar l'esquena contra les maletes… Em fa molt mal, però m'han dit que és muscular".
"Vam caure per la cuneta, però per sort hi havia molta malesa al bosc". A més, afegeix: "Érem per l'autopista i l'autobús va anar entrant al bosc cap avall. Algú va trencar la finestra del darrere i vam poder sortir a peu".
Dos amics seus continuen hospitalitzats; un presenta una espatlla dislocada i l'altre podria tenir una fractura de pelvis. D'altra banda, els altres dos companys de viatge es troben en bon estat i sense lesions greus.
Tres persones ferides de gravetat
Les causes de l'accident encara s'investiguen. Segons Carles Corbacho, cap de torn de Mossos d'Esquadra, no hi ha indicis clars ni hipòtesis avançades. L'alcalde de Santa Susanna, Joan Campolier, assegura que el tram no és conflictiu i que la visibilitat és bona.
Una hipòtesi apunta que el conductor podria haver-se marejat abans de perdre el control. Pep Colàs, cap d'intervenció de Bombers, va destacar que el talús cobert de vegetació va ajudar a esmorteir la caiguda, evitant conseqüències encara pitjors.
La Generalitat, a través del seu president Salvador Illa, ha expressat la seva preocupació i ha desitjat una recuperació ràpida als afectats. A més, ha agraït la feina feta pels serveis d'emergència.
